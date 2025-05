„voco" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „herbeirufen" oder „einladen": Tatsächlich hat sich der Betreiber IHG Hotels & Resorts für seine inzwischen weltweit 87 „voco" Hotels eine einladende Atmosphäre auf die Fahnen geschrieben. Dazu gehört auch eine Einladung zu einem möglichst nachhaltigen Hotelaufenthalt: Pflanzenbasierte Kosmetika aus Großpackungen abgefüllt, Bettbezüge aus recyceltem Material, gefiltertes Trinkwasser in wiederverwendbaren Glasflaschen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge gehören genauso zum Konzept, wie ein nachhaltiger Umgang mit Wasser und Energie.

Einem leuchtend blauen Schiffsbug ähnelt das im September 2023 im belgischen Vilvoorde eröffnete IHG voco™ Brussels City North Hotel. 92 Zimmer, ein Restaurant und ein Konferenzzentrum werden auch von den Menschen genutzt, die im benachbarten Living Tomorrow Innovation Center Trends und Technologien der Zukunft entdecken und entwickeln. In den Hotelbädern entspannen die Gäste mit nachhaltigem Wassergenuss dank Wasser und Energie sparender hansgrohe Technologien. Die hansgrohe Talis E Armaturen mit CoolStart1 spenden in neutraler Griffmittelstellung ausschließlich Kaltwasser und vermeiden so bei kurzer Nutzung unnötiges Aufwärmen und Energieverbrauch. Wie die ebenfalls verbauten hansgrohe Logis Waschtischarmaturen verbrauchen die Talis E Armaturen nur sechs Liter Wasser pro Minute. Die mit EcoSmart ausgestatteten Handbrausen und Duschsysteme der hansgrohe Brausenlinien Vernis Blend und Crometta bieten vollen Duschgenuss bei einem auf 8 Liter pro Minute reduzierten Wasserdurchfluss. Brausen ohne Durchflussbegrenzer verbrauchen im Vergleich bis zu 1 2 Liter pro Minute. Dementsprechend können bis zu 40 Prozent Wasser und bei Warmwasserverbrauch auch Energie gespart werden.2

Im Urlaub genießen Gäste das Duschen und Baden oft ausgiebiger als im hektischen Alltag daheim. Dies führt zu einem erhöhten Wasserverbrauch in Hotelbädern, der teils durch wasserintensive Angebote wie Pools und Wellnesseinrichtungen noch verstärkt werden kann. Für Warmwasser wird Energie benötigt. Die Energiekosten eines Hotels können je nach Größe, Standort und Effizienzmaßnahmen zwischen fünf und zehn Prozent des Jahresumsatzes ausmachen. Hotelbetreiber können ihre laufenden Wasser- und Energiekosten merklich senken, indem sie hansgrohe Armaturen und Brausen mit reduzierten Durchflussmengen einsetzen. Der reduzierte Wasserverbrauch kann zudem ein Pluspunkt bei der Entscheidung von Investoren sein, die vermehrt in Projekte investieren, die die Kriterien aus der EU-Taxonomie für Brausen und Armaturen erfüllen.3

1,2 Millionen Liter Wasser pro Jahr gespart

Das Duschabwasser fließt im Hotel jedoch nicht ungenutzt in den Abfluss: Die Hotelbetreiber setzen hier auf das innovative Hydraloop Grauwasserrecyclingsystem. Seit März 2025 kooperiert hansgrohe mit dem Unternehmen Hydraloop mit Sitz im niederländischen Leeuwarden, das die modernen, wartungsarmen und loT­gesteuerten Aufbereitungsanlagen vertreibt. Aus 58 Hotelbädern fließt das Duschabwasser in das System, das aus fünf in Kaskade geschalteten Einheiten besteht und 10 Quadratmeter Fläche beansprucht. Hier wird das Duschabwasser in einem innovativen biologischen Verfahren gereinigt und desinfiziert. Das Ergebnis ist hochwertiges, zertifiziertes Recyclingwasser, das im Hotel für die Toilettenspülung wiederverwendet wird. Die jährlichen Wassereinsparungen belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Liter.

„Wir gestalten nicht nur komplette Bäder, die durch Design, Qualität und Funktion beeindrucken. Gemeinsam mit kompetenten Partnern entwickeln wir Technologien für den gesamten Wasserkreislauf in Gebäuden, die dabei helfen, Regularien zu erfüllen und ohne Komfortverlust Wasser und Energie zu sparen. Dazu gehört auch die effektive und zuverlässige Grauwasseraufbereitungstechnologie, die wir gemeinsam mit Hydraloop anbieten", so Bens Ezhuthanavayalil, Head of New Ventures bei Hansgrohe.

„Der Wohlfühlfaktor unserer Gäste liegt uns sehr am Herzen. Dazu trägt das Duschen erheblich bei", erklärt Steven Vandevelde, General Manager des IHG voco Brussels City North Hotels. „Indem wir die innovativen hansgrohe Wasserspartechnologien mit der systemischen Lösung von Hydraloop kombinieren, stellen wir sicher, dass dieses Wohlfühlerlebnis nicht auf Kosten wertvoller Ressourcen geht. Das ist nachhaltiger und kostensparender Wasser- und Energieverbrauch, ohne auf Design und Komfort zu verzichten. Und es war ein entscheidender Faktor dafür, dass wir unser Green Key Zertifikat erhalten haben, eine anerkannte Auszeichnung für Nachhaltigkeit in der Hotellerie."

Am Hansgrohe Stand auf dem GreenTech Festival in Berlin vom 20. bis 22. Mai 2025 gibt es die Wasser und Energie sparenden Technologien von hansgrohe sowie das Grauwasserrecyclingsystem von Hydraloop live zu entdecken.

1 Energie sparen mit der CoolStart Technologie: Steht der Hebel in der Mitte, fließt Kaltwasser. Erst wenn er nach links gedreht wird, fließt Warmwasser.

2 im Vergleich zu unseren konventionellen Produkten. Bei EcoSmart reduziert ein flexibler Durchflussbegrenzer den Wasserverbrauch auf maximal 8 l/min (bei 3 bar).

3 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/2139 DER KOMMISSION: EUR-Lex - 02021 R21 39-20250101 - EN - EUR- Lex