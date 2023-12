In der Welt der Heiz- und Kühlsysteme ist das Zusammenwirken verschiedener Komponenten von entscheidender Bedeu­tung, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Vielzahl von Rohren und Ventilen in diesen Systemen mit unterschiedlichen Verbrauchern erfordert eine präzise Regulierung, um die gewünschte Temperatur und Leistung zu erreichen. Der Ausdruck "Wir ziehen alle an einem Strang", der oft für Teamarbeit und Einheit verwendet wird, kann im wahrsten Sinne des Wortes auch auf die Welt der HVAC-Systeme übertragen werden. Hier stehen Strangregulier­ventile im Zentrum dieser Zusammenarbeit und spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Systemleistung.

Ein Faulenzer erbringt nur die Mindestleistung in seinem Aufgabenbereich. Manchmal zählt die Anwesenheit allein schon als eine genügend erbrachte Leistung für sie. Diese Personen muss man in Schranken weisen oder wie wir Österreicher auch sagen: Die Wadln virerichten.

So ist die Situation auch mit Wasser in Heiz- und Kühlanlagen. Das Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Daher benötigt es die Unterstützung beziehungsweise eine Regelung durch Systemkomponenten, um den gewünschten Weg zu finden.

Vor allem in großen Wohnkomplexen mit mehreren Verbrauchern ist ein geregeltes Heiz- und Kühlsystem unumgänglich. Hierbei kommen HERZ Strangregulierventile zum Einsatz. Diese werden im Idealfall pro Strang eingesetzt, um eine präzise Kontrolle des Durchflusses vom Heiz- oder Kühlmittel in einzelnen Strängen zu ermöglichen. Somit entsteht an jedem Strang der benötigte Widerstand für das Wasser, wodurch alle Verbraucher im System die erforderliche Energiezufuhr erhalten.

HERZ Strangregulierventile

HERZ bietet eine Vielfalt an Strangregu­lierventilen, sowohl für Heiz- und Kühlan­lagen, als auch für Trinkwasseranlagen. Hierbei verfügt HERZ über ein breites Produktsortiment von Strangregulier­ventilen mit Differenzdruckmessung in Geradsitzform bis hin zu Strangregulierventilen mit Messblende und Impulsleitungsanschluss in Schrägsitzform. Hierbei kann zwischen steigender und nichtsteigender Spindel entschieden werden. Die Strangregulierventile von HERZ sind von DN 15 bis DN 500 erhältlich.

Der perfekte Partner für den hydraulischen Abgleich

Das Strangregulierventil ist der perfekte Partner für den Differenzdruckregler, um einen hydraulischen Abgleich zu gewährleisten. Der Einsatz und die präzise Zusammenarbeit von Strangregulierventilen gemeinsam mit Differenzdruckreglern verhindert das Überheizen bzw. Unterkühlen der einzelnen Räumlichkeiten. Durch die optimierte Wärme- oder Kälteverteilung in den Räumlichkeiten wird nicht nur die Energieeffizienz verbessert, wodurch sich automatisch die Betriebskosten reduzieren, sondern auch dem Problem der Geräuschemission vorgebeugt.