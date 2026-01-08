08.01.2026  Pressemeldung Alle News von GEBERIT

Geberit: Hygiene auf Knopfdruck

Wir kennen es aus Japan, doch auch bei uns wird das Dusch-WC immer beliebter.

Kein Wunder: Die sanfte Reinigung mit Wasser sorgt für vollkommene Sauberkeit und ein neues Gefühl von Frische. Schließlich reinigen Sie schmutziges Geschirr ja auch nicht mit trockenem Papier …

Geberit AquaClean

Geberit Vertriebs GmbH
Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
Telefon:  07552 - 934-0
Endkundenummer: 07552 934 4455
www.geberit.de
