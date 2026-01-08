Geberit: Hygiene auf Knopfdruck
Kein Wunder: Die sanfte Reinigung mit Wasser sorgt für vollkommene Sauberkeit und ein neues Gefühl von Frische. Schließlich reinigen Sie schmutziges Geschirr ja auch nicht mit trockenem Papier …
Kein Wunder: Die sanfte Reinigung mit Wasser sorgt für vollkommene Sauberkeit und ein neues Gefühl von Frische. Schließlich reinigen Sie schmutziges Geschirr ja auch nicht mit trockenem Papier …
07.01.2026
Erwerbstätigkeit im November 2025 gegenüber Oktober nahezu unverändert
mehr
Quelle: destatis.de
06.01.2026
Inflationsrate im Dezember 2025 voraussichtlich +1,8 %
Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2025 voraussichtlich +2,2 %
mehr
Quelle: destatis.de
07.01.2026
Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real voraussichtlich um 2,4 % höher als im Vorjahr
mehr
Quelle: destatis.de