Die Problematik mit ungleichmäßig oder sogar teilweise mangelhaft beheizten Wohnflächen ist uns allen bekannt. In kalten Jahreszeiten die gewünschte Wärme in der Wohnung oder am Arbeitsplatz nicht vorzufinden, ist mehr als unangenehm für den Endverbraucher. In vielen Fällen ist dieser Ärger auf ein nicht ordentlich geregeltes und reguliertes Heizsystem zurückzuführen. Nicht nur Ärger ist mit dieser Situation verbunden, sondern auch erhöhte Betriebskosten, lange Anrufe und Beschwerden sowie Geräuschebildung in Rohren und Armaturen. Diesen Problemen kann man jedoch vorbeugen.

Die Lösung liegt bei HERZ Das dynamische Regelset 8635

Das dynamische Regelset mit HERZ Differenzdruckregler ist die praxiserprobte Lösung für diese Probleme. Es ermöglicht eine einfache hydraulische Einregulierung der Fußbodenheizung für beste Energieeffizienz der gesamten Heizanlage. Der Differenzdruckregler besticht auch in der Praxis mit seiner robusten und schmutzunempfindlichen Arbeitsweise. Zudem punktet das Produkt auch durch seine schnelle Lieferzeit und Kompatibilität mit allen 1-Zoll-Verteilern am Markt.

Die dynamischen Regelsets sind die idealen Ergänzungen für alle HERZ Fußbodenhei­zungsverteiler. HERZ Edelstahlverteiler für die Fußbodenheizung sorgt mit inkludierten Flowmetern und in Kombination mit HERZ Thermomotoren sowie dem dynamischen Regelset für eine ausgezeichnete Regelung der Flächenheizung.

Bestellnummern

HERZ Edelstahlverteiler: 1 8632 XX

HERZ Thermomotore: 1 7709 XX

HERZ Dynamisches Regelset: 1 8635 XX

Einregulierung von Fußboden­heizungen

Heizungsanlagen sind dynamische Sys­teme. Einzelne Heizkreise oder ganze Verteiler werden durch Regelungen ge­öffnet oder geschlossen, wodurch sich jedes Mal der Differenzdruck am einzel­nen Heizkreis und damit der Durchfluss ändert. Jedem Heizkreis muss aber die in der Planung berechnete Durchfluss­menge zur Verfügung gestellt werden. Die Heizkreispumpe muss den gesamten Widerstand am Verteiler samt den Heiz­kreisen überwinden.

Drehzahlgeregelte Pumpen können hier keinen positiven Beitrag leisten, weil immer der Differenzdruck für den Heizkreis mit dem höchsten Druckverlust zur Verfügung gestellt werden muss. In der Praxis sieht man daher die Verwendung von zwei Systemen:

System 1

Differenzdruckunabhängige Thermostatventile direkt am Verteiler

In der Theorie halten differenzdruckun­abhängige Thermostatventile für jeden Heizkreis den Durchfluss konstant, auch wenn sich der am Verteiler anliegende Differenzdruck ändert.

In der Praxis ist festzustellen, dass die feinmechanischen Komponenten dieser Thermostatventile äußerst sensibel auf allergeringste Verunreinigungen des Heizungswassers reagieren. Die Folge ist, dass diese Ventile in kürzester Zeit keine Regelfähigkeit mehr aufweisen.

System 2

Differenzdruckregler für jeden Verteiler

Durch die Konstanthaltung des Differenzdruckes am gesamten Verteiler bleibt der eingestellte Durchfluss in den Heizkreisen bestehen, auch wenn im Heizsystem die Differenzdrücke variieren.

Das ist altbewährt und dennoch, oder gerade deswegen, gut. Zum klassischen Differenzdruckregler liefert HERZ nun eine Weiterentwicklung genau für den Einsatzbereich der Fußbodenheizung.

Dynamische Regelsets mit HERZ

Differenzdruckregler 4012

Die Produktserie 4012 hat zusätzlich zur klassischen Differenzdruckregelfunktion ein Drosselventil zur Durchflussbegrenzung und ein Zonenventil zur Aufnahme eines Stellantriebes integriert. Das einstellbare Drosselventil garantiert, dass ein Verteiler nicht überversorgt werden kann. Das Zonenventil ist druckentlastet. Thermische Stellantriebe oder Getriebemotore mit geringen Stellkräften sind zum Anbau bestens geeignet. Damit kann die Versorgung des Verteilers komplett unterbrochen werden. Dies ist besonders praktisch, wenn die gesamte vom Verteiler versorgte Fläche, z.B. eine Wohnung, abgesperrt werden soll.

DYNAMISCHES REGELSET

FUNKTIONEN

Mit den dynamischen Regelsets sind vier Funktionen realisierbar:

Differenzdruckregelung Zonenregelung

Absperrung

Durchflussbegrenzung

Für die HERZ Fußbodenheizungsverteiler stehen dynamische Regelsets zur Verfügung. Diese beinhalten alle Komponenten, welche zum Anbau an den HERZ Fußbodenheizungsverteiler erforderlich sind. Die Montage ist unkompliziert und schnell.