DOYMA: Erfolgreiche Umsetzung - Unsere Produkte in Aktion!
Das neue Bettenhaus des Universitätsklinikums Halle ist ein bedeutender Meilenstein in der medizinischen Infrastruktur. DOYMA trug mit mehreren hochwertigen Produkten wie Curaflex®, der Curaflex Nova®-Serie und HKD-Lösungen zum Erfolg bei. Alles wurde perfekt aufeinander abgestimmt und sorgfältig verbaut. DOYMA sicherte die Abdichtung von flexiblen, vorisolierten Kunststoffrohren und Kabelschutzrohren und führte eine nachträgliche Abdichtung der Rohrleitungen durch.