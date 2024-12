Inmitten der Bremer Überseestadt hat das John & Will Silo-Hotel by Guldsmeden Hotels in diesem Jahr eröffnet. hansgrohe freut sich, das Hotel mit Produktlösungen auszustatten und damit den ökologischen Anspruch dieses einzigartigen Projekts zu unterstützen. Copyright: John & Will Silo-Hotel by Guldsmeden Hotels

Inmitten der Bremer Überseestadt hat das John & Will Silo-Hotel by Guldsmeden Hotels in diesem Jahr seine Tore geöffnet. Das Hotel befindet sich in einem der letzten erhaltenen Silos der ehemaligen Kellogg’s- Fabrik – ein eindrucksvolles Zeugnis der industriellen Vergangenheit Bremens. Heute präsentiert sich das Silo-Hotel als eine gelungene Symbiose aus Geschichte, Nachhaltigkeit und modernem Design. hansgrohe freut sich, das Hotel mit innovativen und ressourcenschonenden Produktlösungen auszustatten und damit den ökologischen Anspruch dieses einzigartigen Projekts zu unterstützen.



Ein geschichtsträchtiges Wahrzeichen mit neuem Leben

Das ehemalige Kellogg’s-Werk, einst eine bedeutende Produktionsstätte für Cornflakes, prägte über Jahrzehnte das industrielle Herz Bremens. Das markante stillgelegte Silo, das nun das John & Will Silo-Hotel by Guldsmeden Hotels beherbergt, wurde in den 1960er Jahren errichtet und diente als Lagerstätte für Getreide und andere Rohstoffe der Frühstücksproduktion. Die Revitalisierung des Silos verbindet den Charme der industriellen Architektur mit den Ansprüchen eines umweltbewussten Tourismus. Historische Elemente wie die raue Betonstruktur und die originalen Stahlträger wurden nahtlos in das moderne Design integriert und verleihen dem Hotel einen einzigartigen und authentischen Charakter, der die Kette der Guldsmeden Hotels auszeichnet.

Nachhaltigkeit als Leitgedanke

Das John & Will Silo-Hotel by Guldsmeden Hotels setzt auf eine durchdachte und zukunftsorientierte Umweltstrategie. Die mit Durchflussbegrenzern ausgestatteten wassersparenden Brausen von hansgrohe sorgen für einen geringeren Wasserverbrauch in den Zimmern, ohne dabei Kompromisse beim Hotelkomfort einzubüßen. Mit fortschrittlicher Strahltechnologie und präziser Temperaturregelung tragen die Produktlösungen von hansgrohe so zu einem bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen bei – auch im Urlaub in der Überseestadt.

So folgt auch die Innenausstattung des Hotels den Nachhaltigkeitsprinzipien: Reduce, Reuse, Recycle. Möbel und Textilien wurden aus recycelten Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und hohe Funktionalität garantieren.



Design, das Geschichte und Zukunft verbindet

Die Innengestaltung des Hotels greift die industrielle Vergangenheit auf und ergänzt sie mit skandinavisch inspirierten, klaren Linien. Natürliche Materialien wie Holz, Leinen und Stein schaffen eine warme und einladende Atmosphäre. hansgrohe Armaturen und Duschsysteme fügen sich nahtlos in dieses Design ein und setzen zugleich Akzente, die Modernität und Funktionalität vereinen. Durch die gelungene Verbindung von Geschichte, Design und Umweltbewusstsein gilt das John & Will Silo-Hotel by Guldsmeden Hotels als ein Vorreiter für eine verantwortungsvollere Tourismusbranche.