10. - 11.09.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, in Lenting

Einbau, Funktion und Wartung

Dieses, speziell für Mitarbeiter:innen von Fachfirmen entwickelte Praxis-Seminar, vermittelt praxisbezogenes Wissen rund um den Einbau und die Wartung von Rückstauverschlüssen und Hebeanlagen für Grau- und Schwarzwasser.



Es beinhaltet das gesammelte praktische Know-How zu den Themen Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen, Hybridhebeanlagen und teilweise Pumpstationen.

Inhalt

Warum Wartung?

Das Problem mit dem Rückstau

Die wichtigsten Regeln (DIN 1986-100, DIN EN 12056, DIN 12050-1,2,3) Rückstauebene Rechtsvorschriften, Verantwortung und Haftung Einbau- und Anwendungsbeispiele Grundsätzliches zu Entwässerungsanlagen Lüftung, Betriebsarten

Was häufig schief läuft

Rückstauverschlüsse (Grau- und Schwarzwasser) und Kellerabläufe Entscheidungskriterien Sortiment, Funktion, Einbau und Anschluss

Standard-Hebeanlagen für Grau- und Schwarzwasser (230 Volt) Entscheidungskriterien Produktarten, Sensorik Sortiment, Funktion, Einbau und Anschluss

Vor der Wartung Sicherheit, Situationsanalyse Fehlererkennung und -beseitigung Inbetriebnahme

Wartung an Funktionsmodellen Rückstauverschlüsse Staufix DN 50,100, SWA, FKA und Pumpfix F Inbetriebnahme von Schaltgeräten Kellerabläufe mit Rückstauverschluss Pumpfix S, Der Universale, Drehfix, Leichtflüssigkeitssperre Hebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser Tauchpumpen (KTP 300, KTP 500, KTP 1000) Minilift S, Aqualift S Compact, Aqualift S100 Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser Minilift F, Aqualift F Compact, Aqualift F



Ihr Nutzen

Sie kennen die wichtigsten Regeln der Planung von Entwässerungsanlagen und wissen, wie sie ausgeführt sein müssen.

Sie kennen die gängigen Lösungen und können die Einbausituation beurteilen und Fehler in der Praxis erkennen.

Sie wissen wie Rückstauverschlüsse und (Hybrid-)Hebeanlagen funktionieren und können sie fachgerecht Einbauen und in Betrieb nehmen.

Sie sind in der Lage, für gängige Rückstausicherungen und Standard-Hebeanlagen, im normgerechten Umfang und nach Herstellerangaben, Wartungen durchzuführen.

Wer darf Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen warten?

298 EURO pro Person

Für KESSEL Servicepartner gelten die vereinbarten Konditionen.

Referent ist ein Fachdozent und Servicetechniker von KESSEL.

Bei vollständiger Teilnahme erhalten Sie eine entsprechende Teilnahmebestätigung von KESSEL.

Seminarunterlagen und das Mittagessen sind in der Seminargebühr inbegriffen.

KESSEL KundenForum Lenting

10. - 11.09.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Lenting

Anmeldefrist: 31. Aug 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar

Veranstaltungszeitraum: 10. Sep 2025, 09:00 - 11. Sep 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

28. - 29.10.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Lenting

Anmeldefrist: 19. Okt 2025, 00:00 Freie Plätze: 3

Veranstaltungszeitraum: 28. Okt 2025, 09:00 - 29. Okt 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

KESSEL KundenForum Stuttgart

23. - 24.09.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Stuttgart

Anmeldefrist: 13. Sep 2025, 00:00 Freie Plätze: 1

Veranstaltungszeitraum: 23. Sep 2025, 09:00 - 24. Sep 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

03. - 04.11.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Stuttgart

Anmeldefrist: 26. Okt 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar

Veranstaltungszeitraum: 3. Nov 2025, 09:00 - 4. Nov 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

24. - 25.11.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Stuttgart (ZUSATZTERMIN)

Anmeldefrist: 15. Nov 2025, 00:00 Freie Plätze: 8

Veranstaltungszeitraum: 24. Nov 2025, 09:00 - 25. Nov 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

02. - 03.12.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Stuttgart

Anmeldefrist: 23. Nov 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar

Veranstaltungszeitraum: 2. Dez 2025, 09:00 - 3. Dez 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

KESSEL KundenForum Mainz

03. - 04.09.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Mainz

Anmeldefrist: Anmeldefrist abgelaufen

Veranstaltungszeitraum: 3. Sep 2025, 09:00 - 4. Sep 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

05. - 06.11.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Mainz

Anmeldefrist: 26. Okt 2025, 00:00 Freie Plätze: 9

Veranstaltungszeitraum: 5. Nov 2025, 09:00 - 6. Nov 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

KESSEL KundenForum Dortmund

06. - 07.10.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Dortmund

Anmeldefrist: 28. Sep 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar

Veranstaltungszeitraum: 6. Okt 2025, 09:00 - 7. Okt 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

19. - 20.11.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Dortmund

Anmeldefrist: 9. Nov 2025, 00:00 Freie Plätze: 7

Veranstaltungszeitraum: 19. Nov 2025, 09:00 - 20. Nov 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

KESSEL KundenForum Hamburg

17. - 18.11.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Hamburg

Anmeldefrist: 9. Nov 2025, 00:00 Freie Plätze: 2

Veranstaltungszeitraum: 17. Nov 2025, 09:00 - 18. Nov 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

KESSEL KundenForum Leipzig

01. - 02.09.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Leipzig

Anmeldefrist: Anmeldefrist abgelaufen

Veranstaltungszeitraum: 1. Sep 2025, 09:00 - 2. Sep 2025, 15:30

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.