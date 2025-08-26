KESSEL: Kombi-Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen
Einbau, Funktion und Wartung
Dieses, speziell für Mitarbeiter:innen von Fachfirmen entwickelte Praxis-Seminar, vermittelt praxisbezogenes Wissen rund um den Einbau und die Wartung von Rückstauverschlüssen und Hebeanlagen für Grau- und Schwarzwasser.
Es beinhaltet das gesammelte praktische Know-How zu den Themen Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen, Hybridhebeanlagen und teilweise Pumpstationen.
Inhalt
- Warum Wartung?
- Das Problem mit dem Rückstau
- Die wichtigsten Regeln (DIN 1986-100, DIN EN 12056, DIN 12050-1,2,3)
- Rückstauebene
- Rechtsvorschriften, Verantwortung und Haftung
- Einbau- und Anwendungsbeispiele
- Grundsätzliches zu Entwässerungsanlagen
- Lüftung, Betriebsarten
- Was häufig schief läuft
- Rückstauverschlüsse (Grau- und Schwarzwasser) und Kellerabläufe
- Entscheidungskriterien
- Sortiment, Funktion, Einbau und Anschluss
- Standard-Hebeanlagen für Grau- und Schwarzwasser (230 Volt)
- Entscheidungskriterien
- Produktarten, Sensorik
- Sortiment, Funktion, Einbau und Anschluss
- Vor der Wartung
- Sicherheit, Situationsanalyse
- Fehlererkennung und -beseitigung
- Inbetriebnahme
- Wartung an Funktionsmodellen
- Rückstauverschlüsse
- Staufix DN 50,100, SWA, FKA und Pumpfix F
- Inbetriebnahme von Schaltgeräten
- Kellerabläufe mit Rückstauverschluss
- Pumpfix S, Der Universale, Drehfix, Leichtflüssigkeitssperre
- Hebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser
- Tauchpumpen (KTP 300, KTP 500, KTP 1000)
- Minilift S, Aqualift S Compact, Aqualift S100
- Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser
- Minilift F, Aqualift F Compact, Aqualift F
- Rückstauverschlüsse
Ihr Nutzen
- Sie kennen die wichtigsten Regeln der Planung von Entwässerungsanlagen und wissen, wie sie ausgeführt sein müssen.
- Sie kennen die gängigen Lösungen und können die Einbausituation beurteilen und Fehler in der Praxis erkennen.
- Sie wissen wie Rückstauverschlüsse und (Hybrid-)Hebeanlagen funktionieren und können sie fachgerecht Einbauen und in Betrieb nehmen.
- Sie sind in der Lage, für gängige Rückstausicherungen und Standard-Hebeanlagen, im normgerechten Umfang und nach Herstellerangaben, Wartungen durchzuführen.
Wer darf Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen warten?
298 EURO pro Person
Für KESSEL Servicepartner gelten die vereinbarten Konditionen.
Referent ist ein Fachdozent und Servicetechniker von KESSEL.
Bei vollständiger Teilnahme erhalten Sie eine entsprechende Teilnahmebestätigung von KESSEL.
Seminarunterlagen und das Mittagessen sind in der Seminargebühr inbegriffen.
KESSEL KundenForum Lenting
10. - 11.09.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Lenting
Anmeldefrist: 31. Aug 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar
Veranstaltungszeitraum: 10. Sep 2025, 09:00 - 11. Sep 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
28. - 29.10.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Lenting
Anmeldefrist: 19. Okt 2025, 00:00 Freie Plätze: 3
Veranstaltungszeitraum: 28. Okt 2025, 09:00 - 29. Okt 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
KESSEL KundenForum Stuttgart
23. - 24.09.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Stuttgart
Anmeldefrist: 13. Sep 2025, 00:00 Freie Plätze: 1
Veranstaltungszeitraum: 23. Sep 2025, 09:00 - 24. Sep 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
03. - 04.11.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Stuttgart
Anmeldefrist: 26. Okt 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar
Veranstaltungszeitraum: 3. Nov 2025, 09:00 - 4. Nov 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
24. - 25.11.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Stuttgart (ZUSATZTERMIN)
Anmeldefrist: 15. Nov 2025, 00:00 Freie Plätze: 8
Veranstaltungszeitraum: 24. Nov 2025, 09:00 - 25. Nov 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
02. - 03.12.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Stuttgart
Anmeldefrist: 23. Nov 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar
Veranstaltungszeitraum: 2. Dez 2025, 09:00 - 3. Dez 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
KESSEL KundenForum Mainz
03. - 04.09.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Mainz
Anmeldefrist: Anmeldefrist abgelaufen
Veranstaltungszeitraum: 3. Sep 2025, 09:00 - 4. Sep 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
05. - 06.11.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Mainz
Anmeldefrist: 26. Okt 2025, 00:00 Freie Plätze: 9
Veranstaltungszeitraum: 5. Nov 2025, 09:00 - 6. Nov 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
KESSEL KundenForum Dortmund
06. - 07.10.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Dortmund
Anmeldefrist: 28. Sep 2025, 00:00 Keine freien Plätze verfügbar
Veranstaltungszeitraum: 6. Okt 2025, 09:00 - 7. Okt 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
19. - 20.11.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Dortmund
Anmeldefrist: 9. Nov 2025, 00:00 Freie Plätze: 7
Veranstaltungszeitraum: 19. Nov 2025, 09:00 - 20. Nov 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
KESSEL KundenForum Hamburg
17. - 18.11.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Hamburg
Anmeldefrist: 9. Nov 2025, 00:00 Freie Plätze: 2
Veranstaltungszeitraum: 17. Nov 2025, 09:00 - 18. Nov 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
KESSEL KundenForum Leipzig
01. - 02.09.2025 Kombi-Praxis-Seminar RSV und HA, Leipzig
Anmeldefrist: Anmeldefrist abgelaufen
Veranstaltungszeitraum: 1. Sep 2025, 09:00 - 2. Sep 2025, 15:30
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.