Eine Bade-Dusch-Kombination muss nicht altbacken wirken! Der Beweis: die DuschWanne Dobla fügt sich mit dem Badewannenaufsatz der Serie Favorit Nova und der RenoDeco Verkleidung harmonisch in moderne Badkonzepte ein. Bild: HSK Duschkabinenbau KG

Ganz gleich ob Dusche oder Badewanne: Auf nassen Oberflächen ist das Stehen nicht immer sicher. Insbesondere sehr junge Menschen, aber auch Menschen im fortgeschrittenen Alter können auf nassem Grund schnell den Halt verlieren. Die DuschWanne Dobla von HSK Duschkabinenbau ist nicht nur der perfekte Mix aus Dusche und Wanne – durch die neue optionale AntiSlip Beschichtung ist sie außerdem sehr sicher. Darüber hinaus spart die Duschwanne Raum, sodass sie gerade auch in Kleinbädern neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Mit der neuen, optionalen und werkseitig aufgetragenen AntiSlip Beschichtung wird auch in der DuschWanne Dobla höchste Sicherheit gewährleistet. Bild: HSK Duschkabinenbau KG

Badbesitzer möchten sich heutzutage nicht mehr zwischen Dusche und Badewanne entscheiden müssen, sondern jeden Tag aufs Neue eine freie Wahl treffen. Mit der DuschWanne Dobla von HSK können Fachhandwerker auch kleine Bäder entsprechend gestalten. Die Dobla kombiniert gekonnt Dusche mit Badewanne und ist damit enorm platzsparend und flexibel zugleich. Dabei ist sie für alle Altersgruppen ideal geeignet. Die große, weit nach unten gezogene Öffnung dient als Ein- und Ausstieg und bietet viel Komfort sowie Sicherheit bei einer Einstiegsbreite von 45 cm. Mit der neuen, optionalen und werkseitig aufgetragenen AntiSlip Beschichtung wird auch in der Dobla höchste Sicherheit gewährleistet. Die farblose und umweltfreundliche Beschichtung sorgt zudem für Rutschsicherheit und weist darüber hinaus eine antibakterielle Oberfläche auf. Für noch mehr Sicherheit und komfortablen Halt sorgen die Solida Stützgriffe. Sie überzeugen in verschiedenen Ausführungen durch eine unkomplizierte Montage und hohe Belastbarkeit bis 100 kg.

Mit der DuschWanne Dobla lässt sich ein gemütliches Vollbad genauso einfach nehmen wie eine erfrischende Dusche. Bild: HSK Duschkabinenbau KG

Von Wanne zur Dusche im Handumdrehen

Größter Pluspunkt für den Kunden ist die schnelle und einfache Verwandlung der Dobla von einer großzügigen Dusche in eine komfortable Badewanne. Innovativ ist dabei vor allem die Wannentür, die mit Magneten versehen ist. So kann mit nur wenigen Handgriffen die Tür eingesetzt oder geöffnet werden. Mit Hilfe der Magnetkraft dichtet die Tür selbst ab. Weiterer Vorteil der Magneten: Am Wannenrand gibt es keine störenden Befestigungsteile – das vermindert Verschleißerscheinungen und vereinfacht die Reinigung erheblich. Ebenfalls praktisch: Die geöffnete Wannentür ragt nicht in den Raum, sondern befindet sich in ihrer Parkposition direkt am Wannenrand. Und auch wenn die Wannentür aus Versehen offensteht, verhindert ein innovativer Sicherheitsüberlauf, dass Wasser austreten kann. Für noch mehr Komfort in der DuschWanne Dobla sorgt das passende Wannenkissen von HSK Duschkabinenbau. Einfach am Kopfende angebracht, kann beim Vollbad noch besser entspannt werden.

Durch den innovativen Einsatz von Magnetkraft dichtet die satinierte Acrylglas-Wannentür zuverlässig ab. Sollte sie mal vergessen werden, verhindert der innovative Sicherheitsüberlauf, dass Wasser austreten kann. Bild: HSK Duschkabinenbau KG

Einfache Montage

Zwei unterschiedliche Modellausführungen mit einem Zugang entweder auf der linken oder rechten Seite sowie zwei verschiedene Größen (160 x 75 cm und 170 x 75 cm) stellen dabei sicher, dass die Duschwanne in wirklich jedes Bad passt. Das Konzept der Dobla umfasst neben der hochwertigen Acryl Duschwanne auch den Unterbau und die Verkleidung. Der komplett vormontierte Montagerahmen sorgt neben hoher Stabilität und Standfestigkeit für eine einfache und schnelle Montage. Die optionalen Schürzen können individuell befliest oder mit RenoDeco Wandverkleidungsplatten gestaltet werden. Badewannenaufsätze, wie z.B. die pendelbare Softcube-Lösung oder der überarbeiteten Serie Favorit Nova, und hochwertige Shower & Co-Artikel runden das Bad-Konzept ab.