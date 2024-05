Alice Delabie und Vincent Bogard treten in das Familienunternehmen als technische Vertriebsmitarbeiter ein. In dieser Position werden sie sich in die Produkte und Märkte von DELABIE einarbeiten. Ihr Ziel ist es, sich genaustens mit den Produkten der Marke auszukennen und die Bedürfnisse, die sie erfüllen sollen, gründlich zu verstehen. Sie sollen die Produkte in Ausschreibungen platzieren, die Bedürfnisse von Architekten, Planungsbüros, Installateuren, Großhändlern und öffentlichen Einrichtungen im Allgemeinen erfassen und adressieren.

EIN JAHRHUNDERT IN FAMILIENHAND

Mit bald 100 Jahren bleibt die DELABIE Gruppe ein Familienunternehmen, das zu 100 % den beiden aktuellen Geschäftsführern Luc und Patrick Delabie gehört.

Die Industriegeschichte von DELABIE beginnt im Jahr 1928, als Georges Delabie eine Armaturengießerei in Friville-Escarbotin im Bezirk Somme in Frankreich übernimmt. 1947 tritt Jean Delabie dem Unternehmen seines Vaters Georges bei. Gemeinsam schaffen sie zahlreiche Armaturenmodelle, die der Marke zu Bekanntheit verhelfen. Jean-Claude, Gerard und Luc, die drei Söhne von Jean, treten 1964, 1969 bzw. 1987 in das Abenteuer ein.

Die drei Brüder verleihen der Gruppe ihre internationale Dimension, indem sie sich vom Markt für Haushaltsarmaturen abwenden, um sich auf die Sanitärräume öffentlicher Einrichtungen zu spezialisieren.

Schließlich ist es Patrick Delabie, der Sohn von Jean-Claude und Teil der 4. Generation, der 1995 dem Unternehmen beitritt.

Auch er durchläuft alle Ebenen und Abteilungen, bevor er die technische Leitung der Gruppe übernimmt.

Alice Delabie ist die Urenkelin des Gründers Georges Delabie. Sie absolvierte 2016 ihr Studium an der EM Lyon mit einer Spezialisierung auf Finanzen und Recht.

Alice Delabie begann ihre Karriere in einer Finanzberatungsfirma. Nach mehreren Jahren wechselte sie zu einem diversifizierten Familieninvestmentfonds, bevor sie im Januar 2024 zur DELABIE Gruppe stieß.

Vincent Bogard ist der Ehemann von Alice Delabie. Der Ingenieur (Ecole Poiytechnique) und Regierungsberater (Corps des Mines) begann seine Karriere in einem großen Industrieunternehmen, bevor er in den öffentlichen Sektor wechselte. Dort war er insbesondere Berater von Jean Castex während der COVID-19-Krise und beteiligte sich auch am Wirtschaftsbelebungsplans des Wirtschaftsministeriums.



BALD 100 JAHRE INNOVATIONEN!

Nachdem sich das Unternehmen zunächst auf Haushaltsarmaturen spezialisiert hat, positioniert sich DELABIE schnell auf dem Markt, der heute seine Kernzielgruppe darstellt: Einrichtungen mit Publikumsverkehr. Im Laufe der Zeit ermöglichen Investitionen in Forschung und Entwicklung der Marke, sich als Qualitätsstandard durchzusetzen.

In weniger als einem Jahrhundert wird DELABIE so zum europäischen Marktführer für Armaturen und Sanitärausstattungen für den öffentlich-gewerblichen Bereich und zu einem unverzichtbaren globalen Akteur.

Die Gruppe exportiert heute in mehr als 90 Länder, ausgehend von ihrem französischen Produktionsstandort Friville und ihren verschiedenen ausländischen Tochtergesellschaften. Die Pariser Philharmonie, Fußballstadien weltweit, das Festspielhaus in Salzburg, die MyZeil Frankfurt, das Southmead Hospital in Bristol, der Eurostar-Terminal in London, das Institut Jules Bordet in Brüssel, die Pilgerstätte in Mekka, der ICC-Turm in Hongkong... DELABIE- Ausstattungen sind überall auf der Welt installiert, wo Qualität gefordert ist.

Mit seinen fünf Produktreihen (Öffentlicher Bereich, Gesundheits­wesen, Barrierefreiheit & Hygiene-Accessoires, Sanitär­Ausstattungen aus Edelstahl, Spezialarmaturen) bewegt sich DELABIE auf einem anspruchsvollen Markt. Intensive Nutzung, Hygiene, Wassersparen, Design, Schutz vor pathogenen Keimen im Wasser, Reparierbarkeit: Mehr als 40 Mitarbeiter arbeiten täglich im R&D-Bereich an diesen Themen. Elektronisch gesteuerte Armaturen, Thermostattechnologien, spülkastenlose Spülsysteme... innerhalb der Gruppe ist Innovation ein Selbstverständnis.

Welche sind die Gründe, die Ihr Unternehmen fortbestehen lassen?

Luc Delabie: Das Haus DELABIE, das ich heute leiten darf wurde von meinem Großvater gegründet. Unser Familienunternehmen hat ein Jahrhundert überdauert, indem es sich trotz Krisen, Kriegen und Revolutionen aufgebaut hat. Unser Erfolg beruht auf 3 Säulen: die richtige Produktwahl in jeder Generation, die Qualität der Produkte und natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen, die bei DELABIE Karriere machen. Es sind vor allem engagierte und motivierte Teams, die es sich zu Herzen nehmen, ständig Fortschritte zu machen. Es ist eine Form des Engagements, der Pflicht gegenüber den vorherigen und nachfolgenden Generationen. Uns wurde eine Fackel übergeben, wir müssen sie an die zukünftigen Generationen werterreichen! DELABIE ist eine große Familie, die Träume von Wachstum teilt. Unseren Erfolg verdanken wir den Frauen und Männern, die seit fast hundert Jahren die familiären Werte der Gruppe verkörpern.

Fragen an Familie Delabie

Was motiviert dazu, ein hundertjähriges industrielles Familienunternehmen zu übernehmen? Die Antwort scheint naheliegend. Reicht es, zur Familie zu gehören?

L.D.: Natürlich reicht es nicht aus, Delabie zu heißen, um das Unternehmen zu leiten. Man muss das richtige Profil haben und dann die Fähigkeiten erwerben, die sich langsam entwickeln.

Es ist wie im Sport; man wird nicht zufällig Fußballweltmeister Auch nicht über Nacht. Und man wird nicht Weltmeister, weil der Papa Weltmeister war. Man wird nicht zufällig ein großer Dirigent oder ein guter Architekt. Zu jedem Beruf gehört das richtige Profil. Ein Familienunternehmen zu leiten, ist ein sehr große Verpflichtung - und das zu jeder Zeit, über einen langen Zeitraum. Aber es bringt so viel Zufriedenheit!

Alice Delabie: Einem bald hundertjährigen Familienunternehmen wie DELABIE beizutreten, bedeutet, eine gemeinsame Geschichte zu umarmen sowie Werte zu teilen, die Generationen überdauert haben und die alle Mitarbeiter vereinen. Unsere Motivation gründet sich im Wunsch, aktiv zur wirtschaftlichen Vitalität einer Region beizutragen, das Erbe eines französischen Industrieunternehmens fortzuführen. Es ist weit mehr als eine Frage der Abstammung; es ist eine Aufgabe und damit eine große Verantwortung, die auf uns zukommt.

Vincent Bogard: Das Fortbestehen von DELABIE erfordert unweigerlich dessen Entwicklung und den Ehrgeiz, immer höher zu zielen. Daher leitet uns der Wille, dieses außergewöhnliche unternehmerische Abenteuer fortzusetzen, die nächsten Kapitel eines französischen industriellen Erfolgs zu schreiben. Vor uns liegt eine große Herausforderung, aber genau diese Herausforderung motiviert uns jeden Tag.