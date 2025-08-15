Um den Anforderungen der Installateure an Schnelligkeit und Kompaktheit gerecht zu werden, hat TECO K-BLOC® entwickelt: ein montierbares modulares System, das die Verteilung und Absperrung von Wasser in Sanitär- und Hydronikanlagen vereinfacht.

K-BLOC® eignet sich perfekt sowohl für zentrale Installationen in technischen Schächten von Wohnhäusern, Büros und Geschäftsräumen als auch an sichtbare Installationen in Badezimmern, Küchen oder Wohnbereichen an.

Schauen Sie sich unser Demonstrationsvideo an.

Die wichtigsten Merkmale dieses Systems sind:

Schnelle und einfache Installation: Die Kombination aus TECOFIX-Befestigungselementen (Platten, Haltebügeln und Boxen) und dem werkzeuglosen FASTEC®-Hydraulikanschluss macht jede Installationsphase schneller und sicherer.

Maximale Vielseitigkeit: Ein vollständiges Sortiment an Verteilern, Ventilen und Fittings erfüllt alle Designanforderungen.

Ein vollständiges Sortiment an Verteilern, Ventilen und Fittings erfüllt alle Designanforderungen. Zeitersparnis: Die Möglichkeit, die Module auf der Werkbank vorzumontieren, verkürzt die Installationszeiten erheblich.

FASTEC®: Der schnelle Anschluss, der die Arbeit auf der Baustelle revolutioniert

K-BLOC® zeichnet sich durch den FASTEC® Anschluss aus, ein von TECO patentiertes System, das die hydraulischen Anschlussarbeiten revolutioniert.

Mit FASTEC® werden alle Verbindungen zwischen Modulen, Verteilern, Ventilen und Fittings werkzeuglos hergestellt: Ein einfacher Klick genügt und schon entsteht eine sichere, schnelle und fehlerfreie Verbindung, ganz ohne den Einsatz von Hanf oder Dichtmitteln.

Die Vorteile sind konkret: verkürzte Verlegezeiten, weniger Fehleranfälligkeit, mehr Ordnung und Sicherheit, auch unter den komplexesten Bedingungen oder in den kleinsten Räumen.

Außerdem ist FASTEC® mit zahlreichen Materialien (Kupfer, Mehrschicht, Stahl, PPR, PEX) kompatibel und gewährleistet maximale Flexibilität bei jedem Projekt.

Wenn Sie nach einer modularen Lösung suchen, die Effizienz, Sicherheit und einfache Montage vereint, ist K-BLOC® mit FASTEC® die richtige Wahl.

Möchten Sie herausfinden, wie K-BLOC® und FASTEC® Ihr nächstes Projekt vereinfachen können?

Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!