05.02.2026  Pressemeldung Alle News von Pentair Jung Pumpen

Pentair JUNG PUMPEN - Seminar: Gebäude- und Grundstücksentwässerung / Einbau und Wartung

Am 21.05.2026 um 09:00 bis 16:30 Uhr in Steinhagen

SCHWERPUNKT

Vorteile der Wartung für den Handwerksbetrieb und Endverbraucher erkennen, Basisarbeiten selbst durchführen, Fehler identifizieren und beheben. Argumente für den Wartungsvertrag kennenlernen.

SEMINARINHALTE

  • Neues aus dem Hause
  • Jung Pumpen
  • Kurzwiederholung Rückstausicherung, Pumpen und Einsatzbereiche
  • Argumente und Vorteile der fachgerechten Wartung
  • Normenvorschriften zur Wartung
  • Durchführung der Wartung von Pumpen und Fäkalienhebeanlagen,
    Reinigung sowie mechanische und elektrische Überprüfung
  • Häufige Ursachen für Pumpenausfälle und deren Behebung
  • Tipps und Tricks für Einbau und Wartung aus der Praxis

Seminarinformationen

Termine

21.05.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen                               Jetzt anmelden

09.09.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen                             Jetzt anmelden

04.11.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen                             Jetzt anmelden

Referenten
Christian Winter (ASW AbwasserService Christian Winter)

Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl
15 Teilnehmer

Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Hotel
Ravensberger Hof

Branche
Installateure (SHK)

Dokumente
Themenplan ET-Einbau-Wartung-SHK

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
DESTATIS:

02.02.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real um 2,7 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.01.2026

Inflationsrate im Januar 2026 voraussichtlich +2,1 %
mehr

28 % der Teilzeitbeschäftigten arbeiten auf eigenen Wunsch reduziert
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

30.01.2026

Erwerbstätigkeit im Dezember 2025 leicht rückläufig
mehr

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2025 um 0,3 % höher als im Vorquartal
mehr

Quelle: diw.de

