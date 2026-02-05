Pentair JUNG PUMPEN - Seminar: Gebäude- und Grundstücksentwässerung / Einbau und Wartung
SCHWERPUNKT
Vorteile der Wartung für den Handwerksbetrieb und Endverbraucher erkennen, Basisarbeiten selbst durchführen, Fehler identifizieren und beheben. Argumente für den Wartungsvertrag kennenlernen.
SEMINARINHALTE
- Neues aus dem Hause
- Jung Pumpen
- Kurzwiederholung Rückstausicherung, Pumpen und Einsatzbereiche
- Argumente und Vorteile der fachgerechten Wartung
- Normenvorschriften zur Wartung
- Durchführung der Wartung von Pumpen und Fäkalienhebeanlagen,
Reinigung sowie mechanische und elektrische Überprüfung
- Häufige Ursachen für Pumpenausfälle und deren Behebung
- Tipps und Tricks für Einbau und Wartung aus der Praxis
Seminarinformationen
Termine
21.05.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen
09.09.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen
04.11.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen
Referenten
Christian Winter (ASW AbwasserService Christian Winter)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
15 Teilnehmer
Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.
Hotel
Ravensberger Hof
Branche
Installateure (SHK)
Dokumente
Themenplan ET-Einbau-Wartung-SHK