Am 21.05.2026 um 09:00 bis 16:30 Uhr in Steinhagen

SCHWERPUNKT

Vorteile der Wartung für den Handwerksbetrieb und Endverbraucher erkennen, Basisarbeiten selbst durchführen, Fehler identifizieren und beheben. Argumente für den Wartungsvertrag kennenlernen.

SEMINARINHALTE

Neues aus dem Hause

Jung Pumpen

Kurzwiederholung Rückstausicherung, Pumpen und Einsatzbereiche

Argumente und Vorteile der fachgerechten Wartung

Normenvorschriften zur Wartung

Durchführung der Wartung von Pumpen und Fäkalienhebeanlagen,

Reinigung sowie mechanische und elektrische Überprüfung

Häufige Ursachen für Pumpenausfälle und deren Behebung

Tipps und Tricks für Einbau und Wartung aus der Praxis

Seminarinformationen

Termine

21.05.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen

09.09.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen

04.11.2026 09:00 bis 16:30, Steinhagen

Referenten

Christian Winter (ASW AbwasserService Christian Winter)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

15 Teilnehmer

Übernachtung

Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Hotel

Ravensberger Hof

Branche

Installateure (SHK)

Dokumente

Themenplan ET-Einbau-Wartung-SHK