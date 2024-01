„Klug heizen“ ist sein Motto: Michael Kotyza ist Geschäftsführer der Kotyza Haustechnik GmbH & Co. KG und Spezialist rund ums Thema Heizungstechnik. Der Heizexperte hat sich schon früh mit erneuerbaren Energien beschäftigt und bereits 1991 Solaranlagen geliefert und montiert. 1999 hat er dann seine erste Pelletheizung installiert. Mittlerweile arbeiten knapp 30 Mitarbeiter in dem Unternehmen in Freigericht bei Frankfurt am Main, das von vielen zufriedenen Kunden weiterempfohlen wird. In seinen Antworten gibt Michael Kotyza hilfreiche Tipps zum Einbau und zur Wartung einer Pelletheizung.

„Das Wichtigste ist, sich Zeit zu nehmen und alle Fragen Punkt für Punkt zu beantworten, fair zu beraten und eine klare Empfehlung auszusprechen.“ Michael Kotyza

Wie kann ich herausfinden, ob mein Haus für eine Pelletheizung geeignet ist?

Lassen Sie sich beraten! Allgemein gilt jedoch: Eine Pelletheizung ist besonders in älteren und schlecht gedämmten Häusern sinnvoll – da, wo eine Ölheizung installiert ist oder das Haus mit Heizkörpern beheizt wird.

Wie lautet Ihr persönliches Fazit zu Pelletheizungen?

Eine moderne Pelletheizung ist genauso komfortabel und betriebssicher wie eine Öl- oder Gasheizung. Da, wo eine Wärmepumpe meistens wirtschaftlich nicht sinnvoll ist oder nicht alleine für ausreichende Wärme sorgen kann, ist die Pelletheizung das Richtige und ein sehr effizientes und umweltfreundliches Heizsystem.

Welche Tipps haben Sie für eine problemlose Installation eines Pelletlagers?

Lassen Sie sich beraten. Die Möglichkeiten sind so groß und vielfältig. Gemeinsam finden wir die richtige Lösung – selbst bei geringem Platzangebot.

Wie sieht es mit der Wartung und Reinigung einer Pelletheizung aus?

Ich empfehle Besitzern einer Pelletheizung monatlich zu prüfen, ob ihre Anlage effizient und sparsam läuft. Ergänzend dazu sollte ein Mal im Jahr ein Fachmann die Pelletheizung warten. Das erhält nicht nur die Funktions- und Betriebssicherheit, sondern sorgt auch für einen sparsamen Betrieb der Heizungsanlage.