Bei der Entwicklung der neuen Lifestyle-Brausenfamilie HANSAAURELIA ließ sich HANSA von der Natur inspirieren. Das Ergebnis ist eine durchdachte Produktfamilie, die eine breite Palette an Möglichkeiten bietet und das Bad im Handumdrehen in eine Entspannungsoase verwandelt.

In der schnelllebigen Welt sehnen sich die Menschen wieder verstärkt nach Natürlichkeit und Entschleunigung. Diesen Trend hat HANSA auf das Bad übertragen und ließ sich bei der Entwicklung der neuen Brausenfamilie HANSAAURELIA und dem passenden Thermostat HANSAPRISMA von der Natur inspirieren. So lässt sich mit dem neuen Duschsystem das Bad in eine individuelle Entspannungsoase verwandeln und das tägliche Duschritual wird zu einem besonderen Moment.

Ein naturnahes Duscherlebnis

Bereits die Handbrausen sorgen für ein naturnahes Duscherlebnis: Ihre Strahlböden wurden Blütenmustern aus der Natur nachempfunden. Hierdurch sind sie nicht nur optisch ansprechend, sondern verteilen auch das Wasser besonders angenehm. Mit drei verschiedenen Strahlarten – von intensiv über pulsierend bis entspannend – lässt sich die Intensität nach individuellen Vorlieben über eine Drucktaste auswählen. Die HANSAAURELIA Handbrausen sind entweder rund oder als elegante ein-strahlige Stabhandbrause verfügbar. Zudem gibt es eine besonders sparsame ECO Flow Version, die den Wasserdurchfluss auf acht Liter pro Minute begrenzt.

Kopfbrause von der Lotusblüte inspiriert

Was bei der Handbrause bereits im Kleinen umgesetzt wurde, zeigt sich bei der großen Kopfbrause in voller Pracht. Die Düsen sind in Form von Lotusblütenblättern angeordnet: Das Zentrum bildet einen dichten Wasservorhang, der am Körper entlang rinnt und ihn somit wärmend umhüllt, die Blütenblätter tragen das Wasser nach außen, kommen aber mit weniger Düsen aus. So wird das Duscherlebnis zugleich intensiviert und optimiert. Die Kopfbrause steht entweder mit einem Durchmesser von 300 mm in runder Form oder mit 250 x 250 mm in quadratischer Form zu Verfügung.

Formschöne Optik kombiniert mit kompromissloser Sicherheit

Der neue Thermostat HANSAPRISMA erinnert mit seiner überaus schlanken und formal präzisen, zylindrischen Silhouette an eine Brücke, die sich in ruhigen Gewässern spiegelt und damit einen spannenden Kontrast zwischen dem lebendigen Wasser und seinem festen Ursprung bildet. Sorgfältig gestaltete Griffe ergänzen die Form nahtlos, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Die HANSAPRISMA Thermostate liefern jederzeit eine konstante Wassertemperatur und verfügen über ein spezielles THERMO COOL Gehäuse, das angenehm temperiert bleibt. Zusammen mit der 38°C Sicherheitssperre sind Verbrühungen oder Verbrennungen selbst bei Druckschwankungen ausgeschlossen. Zudem sind sie besonders effizient und reduzieren den Wasser- und Energieverbrauch.

Duschsystem für höchsten Badkomfort

Optisches und funktionales Highlight ist das Duschsystem, welches die Elemente Kopfbrause, Handbrause und Thermostat verbindet. Dank der leichten und unkomplizierten Montage verwandelt sich die Dusche im Nu in eine Wellness-Oase mit Regenbrause und höchstem Komfort. Brauserohr und Kopfbrause lassen sich dabei flexibel und einfach an die bauliche Situation anpassen. Die Einhand-Bedienung des Brausegleiters und ein verdreh-sicherer Brauseschlauch versprechen ungestörten Genuss. Dank der wasser- und energiesparenden Eigenschaften des Thermostats genügt das HANSAAURELIA Duschsystem auch hohen Ansprüchen an Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Kopfbrause, Stabhandbrause und Thermostat in edlem Matt Black. Bildrechte: Hansa Armaturen GmbH

Erweiterter Gestaltungsspielraum

Mit ihrem eleganten, natürlichen Design ist die Brausenfamilie HANSAAURELIA mit den zugeordneten Thermostaten HANSAPRISMA die perfekte Ergänzung für Badezimmer mit leichter und natürlich anmutender Keramik und naturbetonten Materialien und Farben. Mit den vier hochwertigen Oberflächen in Brushed Bronze, Brushed Steel, Chrome und Matt Black, die in ihren jeweiligen Ausführungen ein optisches und sensitives Erlebnis durch Tiefe, Brillanz und Haptik schaffen, erweitert sich der Gestaltungsspielraum bis hin zu anspruchsvollsten Badplanungen. Kombinieren lassen sich die Produkte optimal mit den ebenfalls in vier Oberflächen erhältlichen Armaturenserien HANSAVANTIS und HANSAVANTIS STYLE und sorgen mit einem geschlossenen Erscheinungsbild für Harmonie im gesamten Bad.