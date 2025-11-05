Wenn es um die Sanierung, Modernisierung oder Renovierung bestehender Duschanlagen geht, zählen immer mehr Betreiber auf die Expertise des „SanReMo“-Teams von CONTI+.

Für die einfache und schnelle Umrüstung von Duschen bietet der Armaturenhersteller aus Wettenberg speziell entwickelte Sets an. So lassen sich sowohl bestehende Duschpaneele oder Reihenbrauseanlagen als auch Unterputz-Duschen unkompliziert auf moderne Lösungen mit elektronischer Selbstschlussfunktion umrüsten. Der Vorteil: Duschräume können so problemlos im Bestand saniert werden - ohne aufwendige Fliesenarbeiten und ohne lange Schließzeiten. Nach dem Umbau sind die Duschen wieder auf dem aktuellen Stand der Technik und verfügen über die Möglichkeit zu benutzungsabhängigen und programmierbaren Hygienespülungen.

Die Umrüst-Sets enthalten alle wichtigen Komponenten und sind wahlweise für Batterie- oder Netzbetrieb erhältlich.

Umrüstung von bestehenden mechanischen oder elektronischen CONTI+ Duschen vor Produktionszeitraum 2007

Für die Umrüstung alter CONTI+ Duschen, die vor 2007 produziert wurden, bietet der Armaturenhersteller ebenfalls ein praktisches Set an. Nach dem Umbau sind die Duschen mit der adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL und einer elektronischen Selbstschlussfunktion ausgestattet. Sie eignen sich zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser und verfügen über eine benutzungsabhängige und verstellbare Hygienespülung sowie über eine thermostatische Mischeinrichtung mit Verbrühschutz. Das „SanReMo“-Team von CONTI+ prüft vor dem Einbau die Kompatibilität, so dass ein schneller Umbau gewährleistet ist.

