Personalisierter Luxus: Thermostat mit versenkbaren Metalltasten für eine präzise Steuerung der individuellen Duscheinstellungen • Vollkommene Entspannung: Kombinierbar mit großzügiger Kopfbrause sowie den Deckenbrausenmodulen GROHE Rainshower Aqua Tiles für immersives Duschritual • Harmonische Wellness-Oase: Erhältlich in der gesamten GROHE Colors Kollektion und perfekt auf weitere Key Pieces des GROHE SPA Portfolio abgestimmt

Wellness- und Pflegerituale halten mehr denn je Einzug in unser Leben. Und da Körperpflege naturgemäß eine sehr persönliche Angelegenheit ist, sind hierbei maßgeschneiderte Lösungen besonders gefragt. Sie müssen vom Design bis zu den Funktionen an die unterschiedlichen Vorlieben und Bedürfnisse anpassbar sein. Insbesondere gilt dies für Duschsysteme, die ein fester Bestandteil der täglichen Routine sind und diese in ein ganz individuelles Wohlfühlerlebnis verwandeln können. GROHE Grohtherm Aqua Tiles ist der Inbegriff eines wahrhaft einzigartigen Duscherlebnisses: Das Unterputz-Thermostat aus Metall in minimalistischem, horizontalem Design setzt neue Maßstäbe bei der Verbindung von Ästhetik und Funktionalität.. Es zeichnet sich durch versenkbare Tasten aus, die sich nahtlos in die Abdeckplatte einfügen und nur bei Aktivierung herausfahren.

Höchste Präzision für ein einzigartiges Erlebnis

Das innovative Thermostat bietet bis zu fünf Duschfunktionen, wie die Möglichkeit, zwischen Hand- und Kopfbrause oder zusätzlichen Seitenbrausen zu wechseln oder verschiedene Strahlarten zu wählen. Damit bietet es die ideale Grundlage für verschiedene luxuriöse Duschkonfigurationen. Kundinnen können sich ihr Duscherlebnis nach ihren persönlichen Vorlieben aufbauen und sogar das Thermostat-Design entsprechend anpassen: Austauschbare Symbolplättchen sorgen für die mühelose Integration vielfältiger Duschfunktionen, wie beispielsweise der Kopfbrausen und der optionalen Seitenbrausen. Die eindeutigen Symbole verbessern das Benutzererlebnis und ermöglichen eine präzise Steuerung auf einen Blick.

In Kombination mit den modularen GROHE Rainshower Aqua Tiles Deckenbrausen wird individuelle Badgestaltung neu definiert. Kleine, doppelte oder verlängerte Elemente können horizontal, vertikal oder im rechten Winkel platziert werden - ganz nach den räumlichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben. Ähnlich wie bei GROHE Grohtherm Aqua Tiles sind auch die Deckenmodule in der kompletten Farbpalette der GROHE Colors Kollektion erhältlich, was ein perfekt abgestimmtes Bad-Design ermöglicht.

Das Thermostat kann zudem auch durch die Rainshower Aqua Kopfbrause ergänzt werden: Die Brause ist in runder Form mit einem Durchmesser von 360 mm oder in rechteckiger Form in den Abmessungen 400 mm x 230 mm erhältlich und erlaubt einen Neigungswinkel von 30 Grad für maximalen Komfort. Sie verfügt außerdem über zwei verschiedene Strahlarten: Rain, angelehnt an wohltuenden Sommerregen, und ActiveRain, ideal zum Ausspülen von Shampoo und für einen belebenden Massagestrahl. Die Handbrause rundet das Wellness-Erlebnis mit drei Strahlarten ab: Rain, ActiveMassage - ein pulsierender Strahl - und Rain+, eine Mischung aus Luft und Wasser zur vollkommenen Entspannung von Körper und Geist. Die Handbrausen-Halterung aus Metall verleiht dem Ganzen einen stimmigen Look. Sowohl die Kopf- als auch die Handbrause haben einen Brauseboden aus Acrylglas.

Ein Ort der Erholung und Harmonie

Ab März 2026 ist GROHE Grohtherm Aqua Tiles in verschiedenen Farbtönen der GROHE Colors Kollektion erhältlich, u. a. im eleganten Phantom Black. Das Thermostat harmoniert perfekt mit anderen GROHE SPA Produktlinien - darunter GROHE Allure Gravity. So ergibt sich stets ein einheitliches Baddesign, das die Essenz der Submarke GROHE SPA verkörpert: „Salus Per Aquam“, zu Deutsch “Gesundheit durch Wasser”.

Erfahren Sie mehr über GROHE SPA.