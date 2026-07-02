Für Komfortanwendungen im Leistungsbereich von 12 bis 38 kW

Inklusive integriertem Sicherheitskonzept für A3-Kältemittel

Einfache Installation dank Plug-and-play-Lösung

Mit der jüngsten Produkterweiterung unterstreicht Mitsubishi Electric einmal mehr seinen hohen Nachhaltigkeitsanspruch: Ab Juli 2026 sind mit der MEHP-iB-G09-Serie die neuen luftgekühlten, reversiblen Luft/Wasser-Wärmepumpen für Komfort-anwendungen von Mitsubishi Electric auf dem Markt, die auf Basis des Kältemittels R290 arbeiten. Dank eines sehr niedrigen GWP-Werts von 0,02 (IPCC AR6) wird das Kältemittel den Dekarbonisierungszielen unter den Anforderungen der F-Gase-Verordnung voll und ganz gerecht. „Unsere neue Wärmepumpen-Serie unterstützt dabei, aktuelle sowie kommende Vorschriften einzuhalten und bietet Planern und Endnutzern damit eine gute Möglichkeit, den Weg in Richtung Zukunft einzuschlagen“, erklärt Michael Lechte, Manager Produktmarketing bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems.

Kompakt, effizient, überzeugend

Mit einem Leistungsbereich von 12 bis 38 kW sind die kompakten, BEG-förderfähigen

MEHP-iB-G09-Geräte besonders für Komfortanwendungen im Gewerbebereich ideal. Bei größerem Leistungsbedarf lassen sich standardmäßig bis zu vier Geräte als Kaskade zusammenschalten, wobei auf Anfrage auch Lösungen mit mehr als vier Geräten möglich sind. Die in drei Gehäusegrößen (12 bis 18 kW; 21 bis 29 kW; 29 bis 38 kW) erhältliche Monoblock-Wärmepumpe liefert SCOP LT-Werte bis 4,97 und SCOP MT-Werte bis 3,73. Damit ist die Baureihe die ideale Lösung für hohe Komfortansprüche bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch. Für den monovalenten Heizbetrieb ausgelegt, erbringt die Wärmepumpe selbst bei bis zu –5º C Außentemperatur ihre volle Heizleistung. Die maximalen Vorlauftemperaturen liegen bei 75º C.

Vereinfachte Installation

Die für die Außenaufstellung konzipierte Einheit wird als Plug-and-play-Monoblocklösung geliefert, was die Installation erheblich vereinfacht. Von der EC-Pumpe mit variabler Drehzahl, über das Ausdehnungsgefäß bis hin zum Strömungswächter und Schmutzfänger: Sämtliche relevanten Hydraulik-Komponenten sind bereits integriert. Dasselbe gilt für die Sicherheitsfunktionen und -komponenten, die speziell auf die Anforderungen von

A3-Kältemitteln ausgelegt sind. Gasabscheider, zwei Sicherheitsventile für den Hydraulikkreislauf sowie ein wartungsfreier Kältemittel-Leckagesensor sind vollständig in das Gerät integriert. Dadurch entfällt die Installation zusätzlicher Komponenten vor Ort, was ebenfalls zur vereinfachten Systemintegration beiträgt. Lediglich die vom Hersteller vorgegebene Sicherheitszone muss eingehalten werden.

Durchdachter Kältekreislauf

Die MEHP-iB-G09 ist mit invertergeregelten Scrollverdichtern von Mitsubishi Electric ausgestattet, die speziell für den Einsatz mit dem Kältemittel R290 entwickelt wurden und einen stabilen, effizienten Betrieb über den gesamten Betriebsbereich mit zuverlässiger Wärmeversorgung auch bei niedrigen Temperaturen gewährleisten. Innerhalb des komplett gefüllten und getesteten Kältekreislaufs sind keinerlei Verschraubungen und Sicherheitsventile. Dank einer hydrophilen Beschichtung des Kupfer-Aluminium-Wärmetauschers kann die Anzahl der Abtauvorgänge reduziert und verkürzt werden. Um einer Eisbildung im unteren Bereich entgegenzuwirken und somit einen effektiveren sowie zuverlässigeren Abtauvorgang zu garantieren, sind die Geräte mit einer Zwei-Phasen-Einspritzung in dem luftgekühlten Wärmetauscher ausgestattet.

Gut geregelt

Zu den wichtigsten Innovationen der Produktreihe zählen fortschrittliche Regelungsfunktionen, die die Heizleistung optimieren. Beispielsweise kann mit der Funktion „Konstante Heizleistung“ die Nennheizleistung bei bis zu –5º C konstant aufrecht erhalten bleiben, sodass das Gerät um bis zu zwei Leistungsgrößen kleiner ausgewählt werden kann gegenüber den Vorgängermodellen. Im Vergleich zur Vorgänger-Serie mit R32 ist das ein klarer Preisvorteil, da bis zu 20 % mehr Heizleistung zur Verfügung steht. Mit der „Boost-Funktion“ ist dank optimierter Regel-Algorithmen eine um bis zu 10 % höhere Nenn-Heizleistung realisierbar.

Für Systeme mit mehreren Geräten verfügt die W3000+ Regelung über die Master-Client-Funktion. Sie ermöglicht die koordinierte Steuerung von bis zu vier Geräten innerhalb desselben hydraulischen Systems sowie modulare Konfigurationen mit einer installierten Gesamtleistung von bis zu rund 160 kW. Ein Fernzugriff auf das Gerät ist über die integrierte KIPlink Schnittstelle möglich.

Über im Regler hinterlegte Algorithmen wird die elektrische Leistungsaufnahme, die Kälte- oder Heizleistung sowie die Geräteeffizienz ausgewiesen und mit vorherigen Perioden vergleichbar gemacht. Ohne dass bauseitige Messgeräte installiert werden müssten, werden so die BEG-Anforderungen erfüllt. Ein klarer Kostenvorteil, den dieses Sensorlose Energie-Management bietet. Für hohen Komfort sorgt zudem der Nachtbetrieb, mit dem sich der Schallpegel reduzieren lässt und damit die neue Wärmepumpe auch für geräuschsensible Anwendungen zur idealen Lösung macht. Während sich über die Bivalenz-Regelung alternative oder zusätzliche Heizquellen ansteuern lassen, ist auch die Regelung einer Niedertemperatur- und einer Hochtemperaturzone möglich. Das für das Trinkwarmwasser-management erforderliche 3-Wege-Ventil wird direkt über die integrierte Steuerlogik der MEHP-iB-G09 angesteuert, was einen koordinierten Betrieb und eine vereinfachte Systemkonfiguration ermöglicht.

Viel versprechende Aussichten

Der Leistungsbereich wird in Kürze um die MEHP-iS-G09 Geräte-Serie nach oben hin erweitert. Leistungen von bis zu 150 kW werden dann mit einem Einzelgerät möglich.