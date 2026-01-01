23.01.2026  Pressemeldung Alle News von HÜPPE

HÜPPE: Maßgeschneiderte Duschlösungen für das Hotel Förch in Bad Wörishofen

Im Rahmen der Sanierung des Hotel Förch in Bad Wörishofen wurden die Bäder von insgesamt 11 Zimmern mit neuen Duschabtrennungen von HÜPPE ausgestattet.

Zum Einsatz kamen insgesamt vier unterschiedlichen Varianten – darunter Viertelkreis-, Nischen- und Eckeinstiegslösungen. Durch die flexible Systemvielfalt konnten für jede Raumsituation passgenaue Lösungen umgesetzt werden, ohne Kompromisse bei Design, Komfort oder Funktionalität einzugehen.

Die Umsetzung erfolgte innerhalb von vier Tagen. Die präzise Abstimmung von Planung und Ausführung ermöglichte einen reibungslosen Ablauf und eine termingerechte Fertigstellung.

Mit den neuen Duschbereichen bietet das Hotel Förch seinen Gästen ab Januar 2026 moderne, hochwertige Bäder, die sowohl im täglichen Hotelbetrieb als auch aus Sicht der Nutzer überzeugen. Das Projekt zeigt exemplarisch, wie sich individuelle Anforderungen im Objektgeschäft mit standardisierten, aber flexibel konfigurierbaren Duschlösungen realisieren lassen.

Projektinformationen:
📍 Hotel Förch, Bad Wörishofen
🚿 11 Zimmer mit neuen Duschabtrennungen
🔧 HÜPPE Duschabtrennungen in 4 Varianten

