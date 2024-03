Über Kontinente hinweg ist HERZ ein Synonym für wegweisende, zeitsparende, kompakte und effiziente Produkte für die Gebäudetechnik. Von Kanada bis hin zu den Fidschi-Inseln sind HERZ Produkte weltweit stark nachgefragt und erfolgreich im Einsatz. Um als österreichisches Unternehmen weiterhin in die ganze Welt zu exportieren, verstärkt HERZ seine Präsenz in allen Märkten. Um die HERZ-Ziele zu erreichen, hat HERZ im letzten Jahr an zahlreichen Messen teilgenommen. Besonderes Augenmerk richtete sich im Jahr 2023 auf die afrikanischen Länder. HERZ hat seine Präsenz in Afrika erweitert und gestärkt sowie seine Partnerschaften in dieser Region ausgebaut und intensiviert.

Afrika

HERZ hat bereits seit Jahren eine starke Präsenz in verschiedenen afrikanischen Ländern, darunter Ghana, Nigeria, Äthiopien, Südafrika, Tunesien, Marokko, Algerien, Ägypten, Namibia und Kenia. Seit 2023 gehört nun auch Libyen dazu. In dem wärmsten Kontinent der Welt sind HERZ Produkte im Bereich Trinkwasser und Kühlung von kleinen Dimensionen bis hin zu großen Flanschausführungen besonders nachgefragt und stark im Einsatz.

In den afrikanischen Ländern ist HERZ auch besonders aktiv auf den Messen zu sehen. Beispielsweise standen im November 2023 auf der BIG5 Construct in Kenia HERZ Produkte im Bereich Trinkwasser und Kühlung im Fokus. Im selben Monat nahm HERZ erfolgreich in Libyen an der Libya Construction Expo teil. Auch wenn in Libyen derzeit ein Bürgerkrieg herrscht, ist das Land als Erdölexporteur von großer Bedeutung. Zudem finden viele Neuprojekte in Libyen statt, in denen HERZ Produkte für angenehme Raumtemperatur und somit hoffentlich für ruhige Atmosphäre im Land sorgen.

Naher Osten

HERZ blickt im Nahen Osten auf mehr als 25 Jahre Partnerschaften zurück. Viele erfolgreiche Referenzen sowie Messeauftritte verstärken die Position von HERZ auf dem arabischen Markt. Im Oktober 2023 nahm HERZ erneut am MENA Cool Forum (Middle East & North Africa) teil, das gemeinsam mit dem Arab Housing & Development Forum in Abu Dhabi, VAE, stattfand. Zum Abschluss folgte im Dezember der Messeauftritt von HERZ auf der BIG5 Global in Dubai. Diese Messe zählt zu den größten Veranstaltungen der Bauindustrie im Nahen Osten, Afrika und Südasien. Seit 2012 ist HERZ mit einer eigenen Tochtergesellschaft in den VAE vertreten.

"HERZ ist flächendeckend in Afrika aktiv, wird aber auch über den großen Teich wahrgenommen. In der Neuen Welt haben wir seit über 20 Jahren Partner, mit denen wir stetig wachsen und in den Märkten nicht mehr wegzudenken sind. Ungeachtet der klimatischen Verhältnisse haben wir sogar im Nahen Osten, Südostasien und Ozeanien auch eine verstärkte Nachfrage im Bereich Flächenheizung verzeichnet." sagt HERZ Vice President Zoran Bankovic.

Südostasien

Bereits seit 2009 ist HERZ in Südostasien aktiv. Angefangen in Vietnam, wo das Unternehmen bereits an großen Projekten wie dem Deutschen Haus in Ho-Chi-Minh und dem Parlament in der Hauptstadt Hanoi beteiligt war, erweiterte HERZ seine Partnerschaften in alle Himmelsrichtungen. Auf den Philippinen sind beispielsweise HERZ Produkte, insbesondere der Alleskönner HerzCON, nicht wegzudenken. Die jüngste Partnerschaft in Südostasien schloss HERZ 2022 in Singapur ab.

Skandinavien

Dänemark zählt zu den ersten Exportländern von HERZ. Seit 1965, damals noch unter der früheren Firmenbezeichnung Gebauer & Lehrner, ist HERZ in Skandinavien aktiv. Schon in den frühen Jahren erkannte man die Bedeutung dieser Märkte und baute die Präsenz entscheidend aus. Von Glostrup, Dänemark, aus hat HERZ im Laufe der Jahre eine starke Position auf dem Markt in Nordeuropa etabliert. Heute ist HERZ nicht nur in Dänemark präsent, sondern auch in Finnland, Island, Norwegen und Schweden stark vertreten.

Zu den besonders gefragten HERZ Produkten in Nordeuropa gehören Anbindesysteme, Rücklaufventile, Klemmsets und Thermostatköpfe. Ebenso unerlässlich sind HERZ Regulier- und Regelventile sowie Flanscharmaturen und Raumtemperaturregler, die in den kalten skandinavischen Ländern für eine angenehme Raumtemperatur sorgen. HERZ ist seit Jahren ein aktiver Teilnehmer an der größten und bedeutendsten Baumesse Nordeuropas Nordbygg und wird auch im Jahr 2024 wieder als Aussteller präsent sein.

Zentralasien & Kaukasus

HERZ ist seit Jahrzehnten in Zentralasien und im Kaukasus aktiv. Von Kasachstan angefangen bis hin zu Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan, Tadschikistan sowie die Kaukasusländern Aserbaidschan, Georgien und Armenien sind HERZ Produkte führend am Markt. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts arbeitet HERZ mit vielen lokalen Partnern in diesen Regionen eng zusammen und gilt als Spezialist für technische Lösungen. In Kasachstan ist HERZ sogar mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten. Die intensive Marktbetreuung durch lokale HERZ Mitarbeiter führte zu einem raschen Wachstum der Tochtergesellschaft, die vor allem auch im Bereich Flächenheizungssystemen und Pumpengruppen in Kasachstan führend ist.

Die HERZlichen Erfolge in Zentralasien beschränken sich jedoch nicht nur auf Kasachstan. 2020 gewann HERZ den Silk Road Award von der WKO für die Lieferung von Regelarmaturen für das Großprojekt Dasmia in Kirgisistan.

HERZ hat insgesamt in Zentralasien eine starke Marktpräsenz mit Differenzdruckreglern, Kombiventilen, Pumpengruppen für Fußbodenheizung sowie Regel- und Regulierventilen und Flächenheizungssystemen. "Besonders schwierig ist der Wettbewerb in Produktgruppen, die weniger technisches Wissen erfordern – wie Kugelhähne, Rohrverschraubungen etc. Wenn es um den Wettbewerb geht, sind im Allgemeinen die Hauptakteure auf diesen Märkten Unternehmen aus China und der Türkei aufgrund ihrer geografischen und kulturellen Nähe, aber auch der attraktiven Preise." sagt HERZ Business Development Direktor für GUS Anatolii Karenin.

Doch HERZ kennt keine Grenzen, wenn es um den Marktwettbewerb geht und ist sich seiner Stärken bewusst: "Unser Vorteil in diesen Märkten ist ein starkes Ingenieurteam, umfangreiches Wissen in der Hydraulik sowie hochwertige und präzise Produkte. Wir beobachten in diesen Regionen positive Veränderungen in Bezug auf die Anforderungen an die Produktqualität. Die Qualität sowie die 5-jährige Garantie unserer Produkte und insbesondere die Betreuung vor Ort geben unseren Kunden die Sicherheit, sich mit HERZ für die richtigen Produkte entschieden zu haben." ergänzt Anatolii Karenin.