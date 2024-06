Sabrina Baggioni, Chief Marketing, Digital and Sustainability Officer der Ariston Group

DIE SCOPE 1, SCOPE 2 UND SCOPE 3 EMISSIONSREDUKTIONSZIELE VON ARISTON GROUP WURDEN VON DER SCIENCE BASED TARGET (SBTi) INITIATIVE VALIDIERT. SBTi STELLTE FEST, DASS DIE SCOPE 1 UND SCOPE 2 REDUKTIONSZIELE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM 1,5° C ZIEL DES PARISER ABKOMMENS SIND.

Ariston Group, einer der weltweit führenden Anbieter nachhaltigen thermischen Komforts, hat die Validierung erhalten, dass seine Reduktionsziele der Treibhaus-Gasemissionen (THG) in Scope 1, Scope 2 und Scope 3 mit den Kriterien und Empfehlungen von der Science-Based-Targets-initiative (SBTi) übereinstimmen.

Ariston Group verpflichtet sich, die absoluten Scope 1 und Scope 2 THG-Emissionen, bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Basisjahr 2021, um 42% zu reduzieren.

Ariston Group verpflichtet sich, die Scope 3 THG-Emissionen, die aus den verkauften Produkten stammen, bis 2030 um 51,6 % pro Million Euro Wertschöpfung zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2021.

SBTi stellte fest, dass diese Ziele ihre Anforderungen erfüllen, somit kurzfristige, wissenschaftlich fundierte Emissionsminderungsziele darstellen, und dass die Ziele für Scope 1 und Scope 2 mit dem 1,5°C Ziel übereinstimmen.

Ariston Groups Dekarbonisierungsstrategie ist Teil des „Road to 100“, dem ESG-Plan der Gruppe bis 2030. Neben den oben genannten Zielen hat sich die Gruppe zum Ziel gesetzt, dank seiner erneuerbaren, hocheffizienten Produkte sowie klaren Initiativen, 100 Millionen Tonnen CO2e-Emissionen zu vermeiden, um effektiv den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern.

Im Jahr 2023 meldete Ariston Group einen Rückgang der gesamten absoluten Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen um 15 % (im Vergleich zu 2021), einen Rückgang der Scope-3-THG-Emissionen pro Million Euro Wertschöpfung um 29 % (im Vergleich zu 2021) und trug dazu bei, die Effizienz der installierten Anlagen zu verbessern, indem sie durch nachhaltige Lösungen 26 Millionen CO2e-Emissionen vermied (im Vergleich zu 2020). Ergebnisse, die sich konsequent an das für 2030 prognostizierte Ziel der Gruppe halten.

Die Branche für thermischen Komfort spielt eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der Energiewende der Gebäude, auf die etwa ein Drittel des weltweiten Primärenergieendverbrauchs entfällt. Ariston Group schreitet entschlossen auf seinem Fahrplan fort, indem es Energieeffizienzinitiativen in allen seinen Werken und Einrichtungen umsetzt, die Abfallwirtschaft und Ressourcennutzung verbessert, einen kreislauforientierten Ansatz in der gesamten Organisation fördert, die Wertschöpfungskette schrittweise einbezieht und in die Forschung und Entwicklung immer effizienterer, nachhaltiger Lösungen für thermischen Komfort investiert.

"Die Genehmigung von SBTi stellt einen Meilenstein in unserer nachhaltigen Entwicklung dar. Während wir alle möglichen Hebel in Bewegung setzen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, stellt SBTi sicher, dass die Emissionsreduktionsstrategie von Ariston Group im Einklang mit den Anforderungen steht, die notwendig sind, um die globale Erwärmung unter katastrophalen Werten zu halten und spätestens bis 2050 Netto-Null zu erreichen", kommentierte Sabrina Baggioni, Chief Marketing, Digital and Sustainability Officer der Ariston Group.