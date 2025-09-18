18.09.2025  Pressemeldung Alle News von Pentair Jung Pumpen

Pentair JUNG PUMPEN: Dichtheits- und Funktionsprüfung - Online-Informationsvortrag Dichtheitsprüfung

Am 30.09.2025 um 14:30 bis 15:00 Uhr, Online

SCHWERPUNKT

Möglichkeiten / Potenziale bei Sanierung und Erneuerung defekter Grundleitungen kennenlernen.

SEMINARINHALTE

  • Potentiale / Schadensstatistik
  • Gesetzliche Grundlagen auf Bundes- / Landesebene
  • Anforderungen an den Sachkundigen
  • Aktuelles Landeswassergesetz NRW
  • Selbstüberwachungsverordnung StüwVO Abw. NRW
  • Angebote zur Qualifizierung

VIDEOS

ForumTalk #2: Dichheitsprüfung an erdverlegten Abwasserleitungen - Ingenieurbüro Günzel - Herr Günzel

ForumTalk #19: Dichtheitsprüfung - rechtsicher beraten! BRANDI Rechtsanwälte

Seminarinformationen

Termine

30.09.2025 14:30 bis 15:00, Online    Jetzt anmelden

Referenten
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl
100 Teilnehmer

Branche
Anlagenbauer,
Installateure (SHK),
Kanalsanierer,
Kommunen,
Planer,
Tiefbauer,
Wohnungsbaugesellschaften

Dokumente
Themenplan Online IV-DHP

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
