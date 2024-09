Ob als Treffpunkt für die Familie, als Raum für kreative Kochabenteuer oder als stilvolle Kulisse für gesellige Abende mit Freunden – die Küche steht im Mittelpunkt modernen Wohnens. Dabei wird die Bedeutung der Küchenarmatur oft unterschätzt, obwohl sie an vielen Stellen unseres Alltags eine zentrale Rolle spielt. Wir nutzen sie häufiger, als uns vielleicht bewusst ist; möglicherweise sogar öfter als jedes andere Küchengerät. Mit der neuen Küchenarmatur hansgrohe Talis Select M54 PowderSpray bringt hansgrohe frischen Wind in die Küche. Im Schwenkauslauf befindet sich die besonders wassersparende Strahlart PowderSpray. Feine Mikrodüsen erzeugen einen sanften Wasserstrahl, der tägliche Küchenarbeiten deutlich angenehmer und, wegen der integrierten Durchflussbegrenzung, nachhaltiger macht. Talis Select M54 PowderSpray ist ausschließlich als EcoSmart-Variante mit einem maximalen Durchfluss von unter sechs Litern pro Minute bei drei Bar erhältlich. Der durchschnittliche Verbrauch einer Küchenarmatur von hansgrohe liegt bei fast zehn Litern pro Minute. So gelingt dank des präzisen und vollflächigen PowderSpray eine ressourcenfreundliche und dennoch gründliche Reinigung von Obst und Gemüse. Zudem sorgt der weiche Strahl für komfortables Händewaschen, ohne lästiges Spritzen.



Revolution für Küchenroutinen

Talis Select M54 PowderSpray von hansgrohe fügt sich ideal in das Leben ein und begleitet bei allen täglichen Aktivitäten rund um die Spüle. Die stilvolle Armatur bietet dank des hochwertigen Textilschlauchs maximale Flexibilität. Er ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen und benötigt dabei nicht mehr Platz als herkömmliche Armaturen im Spülenunterschrank. Mit dem bei der Installation einstellbaren Schwenkbereichen (60°, 110°, 150° oder 360°) passt sich die Armatur an die persönlichen Bedürfnisse an. Darüber hinaus helfen drei verschiedene Strahlarten, Aufgaben in der Küche problemlos zu meistern. Per Select-Button lassen sie sich während des Arbeitsablaufes einfach umstellen. Neben dem PowderSpray eignet sich der volle Laminarstrahl mit einem Verbrauch von unter sechs Litern pro Minute besonders für das Befüllen von Töpfen, Gläsern oder der Spüle. Durch die Betätigung des Kippschalters an der vorderen Brause wird ein dritter Strahlmodi mit einem Wasserverbrauch von vier Litern pro Minute aktiviert. Diese Strahlart ist ideal für die Säuberung der Küchenspüle oder dem Lösen hartnäckiger Verschmutzung auf Tellern. Eine Magnethalterung sorgt für Stabilität sichert die vordere Brause. Dank der Halterung kehrt die Brause reibungslos in ihre ursprüngliche Position zurück.

Wohnlichkeit trifft Funktionalität

Als Erweiterung der bewährten hansgrohe Talis Select M54 Linie bringt diese Armatur nicht nur Innovation und Komfort, sondern auch professionelles und ausgezeichnetes Design in die Küche. Mit vier verfügbaren Oberflächen – Chrom, Edelstahl, Mattschwarz und Brushed Black Chrome – bietet die Armatur die passende Ausführung für jeden Geschmack. Besonders überzeugen die eleganten Übergänge zwischen dem Schlauch, der vorderen Brause und dem Hauptkörper. Alle Teile fügen sich zu einer wohlproportionierten Gesamtoptik zusammen, die die Arbeitsstation besonders aufwertet, und einen nahtlosen Look der gesamten Spüle unterstützt. Der einzigartige, flexible Schlauch ist mit seiner textilen Oberfläche angenehm und einfach zu bedienen. Die Textiloptik ergänzt gemütliche und lebendige Räume ideal. Außerdem ist der Schlauch aus recyceltem PET-Material gefertigt, das nicht nur umweltfreundlich, sondern auch praktisch für den täglichen Gebrauch ist.