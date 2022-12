Seit Jahren ist der Hansgrohe Jubilarsabend Tradition. Zum Dank für ihr Engagement und ihre 25, 40 und teils sogar 50 Jahre dauernde Betriebsangehörigkeit lud der Armaturen- und Brausenhersteller aus Schiltach seine langjährigen Mitarbeitenden sowie Betriebsrentnerinnen und -rentner mit Partnern zum Feiern ein. Nach der pandemiebedingten Pause von vier Jahren folgten über 800 Gäste der Einladung und fuhren mit Bussen oder in Eigenanreise am 26. November nach Rust. Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands, begrüßte die Teilnehmenden in der Europa-Park Arena. Er dankte auch im Namen seiner Kollegen allen Jubilarinnen und Jubilaren für ihren Einsatz: „Heute ehren wir 205 langjährige Mitarbeitende für insgesamt 6.057 Berufsjahre. Eine unglaubliche Zahl! Sie macht mich stolz, denn sie zeugt von enormer Treue, großem Teamgeist sowie einem unvorstellbaren Schatz an Erfahrung und Können. Das verdient größte Wertschätzung und meinen ausgesprochenen Dank!“ Das Publikum folgte den kurzweiligen Filmen, in denen die diesjährigen 205 Jubilarinnen und Jubilare sehr unterhaltsam von persönlichen Erlebnissen bei Hansgrohe während ihrer Berufsjahre berichteten. Ein festliches Menü sowie Musik und Tanz umrahmten die Feierstunden. Hans Jürgen Kalmbach schloss daher mit den Worten: „Mein herzlicher Dank gilt auch dem Organisationsteam für die hervorragende Vorbereitung dieses Events: Ihr habt uns eine stimmungsvolle Feier und ein freudiges Wiedersehen nach einer langen Corona-Zwangspause ermöglicht.“