27.08.2025 um 13:45 bis 20:00 Uhr in Kassel

Seminarinhalte

INFORMATIONEN

Die Informationen und Termine zu dem Seminar sowie die Anmeldung erfolgt über unseren Kooperationspartner Rockwool. Rockwool bietet Seminare in Präsenz sowie Online an. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage (Link) über das umfangreiche Seminarangebot.

SEMINARINHALTE

Bei den Rockwool-Veranstaltungen präsentieren verschiedene Industrieunternehmen ihre Themenschwerpunkte. Je nach Veranstaltung sind verschiedene Industriepartner vertreten.

Der Themenschwerpunkt von JUNG PUMPEN bei den Rockwool-Veranstaltungen ist:

- Rückstausicherung in der Gebäude- und Grundstücksentwässerung

Anforderungen aus der DIN EN 12056-4 / DIN 1986-100

Einsatzbereiche und Auswahlkriterien für Pumpen und Hebeanlagen

Pumpentechnik zwecks Realisierung bodengleicher Duschen im Bestand

LINKS

Hier die Links zu folgenden Themen:

Termine

27.08.2025 13:45 bis 20:00, Kassel



28.08.2025 13:45 bis 20:00, Hildesheim



17.09.2025 11:00 bis 12:00, Online Andere



28.11.2025 09:30 bis 12:00, Online Andere

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

1000 Teilnehmer

Branche

Architekten, Planer