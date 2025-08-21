Pentair JUNG PUMPEN: Kooperations-Seminare "Seminar Rockwool"
Seminarinhalte
INFORMATIONEN
Die Informationen und Termine zu dem Seminar sowie die Anmeldung erfolgt über unseren Kooperationspartner Rockwool. Rockwool bietet Seminare in Präsenz sowie Online an. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage (Link) über das umfangreiche Seminarangebot.
SEMINARINHALTE
Bei den Rockwool-Veranstaltungen präsentieren verschiedene Industrieunternehmen ihre Themenschwerpunkte. Je nach Veranstaltung sind verschiedene Industriepartner vertreten.
Der Themenschwerpunkt von JUNG PUMPEN bei den Rockwool-Veranstaltungen ist:
- Rückstausicherung in der Gebäude- und Grundstücksentwässerung
- Anforderungen aus der DIN EN 12056-4 / DIN 1986-100
- Einsatzbereiche und Auswahlkriterien für Pumpen und Hebeanlagen
- Pumpentechnik zwecks Realisierung bodengleicher Duschen im Bestand
LINKS
Hier die Links zu folgenden Themen:
Termine
27.08.2025 13:45 bis 20:00, Kassel Jetzt anmelden
28.08.2025 13:45 bis 20:00, Hildesheim Jetzt anmelden
17.09.2025 11:00 bis 12:00, Online Andere Jetzt anmelden
28.11.2025 09:30 bis 12:00, Online Andere Jetzt anmelden
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
1000 Teilnehmer
Branche
Architekten, Planer