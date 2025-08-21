21.08.2025  Pressemeldung Alle News von Pentair Jung Pumpen

Pentair JUNG PUMPEN: Kooperations-Seminare "Seminar Rockwool"

27.08.2025 um 13:45 bis 20:00 Uhr in Kassel

Seminarinhalte

INFORMATIONEN

Die Informationen und Termine zu dem Seminar sowie die Anmeldung erfolgt über unseren Kooperationspartner Rockwool. Rockwool bietet Seminare in Präsenz sowie Online an. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage (Link) über das umfangreiche Seminarangebot.

SEMINARINHALTE

Bei den Rockwool-Veranstaltungen präsentieren verschiedene Industrieunternehmen ihre Themenschwerpunkte. Je nach Veranstaltung sind verschiedene Industriepartner vertreten.

Der Themenschwerpunkt von JUNG PUMPEN bei den Rockwool-Veranstaltungen ist:

- Rückstausicherung in der Gebäude- und Grundstücksentwässerung

  • Anforderungen aus der DIN EN 12056-4 / DIN 1986-100
  • Einsatzbereiche und Auswahlkriterien für Pumpen und Hebeanlagen
  • Pumpentechnik zwecks Realisierung bodengleicher Duschen im Bestand

LINKS

Hier die Links zu folgenden Themen:

Treffpunkt Gebäudetechnik   |  Technische Gebäudeausrüstung  |  Bauen für die Zukunft - Gebäudetechnik |  Wohnraum, Funktion, Gestaltung

Termine

27.08.2025 13:45 bis 20:00, Kassel   Jetzt anmelden

28.08.2025 13:45 bis 20:00, Hildesheim   Jetzt anmelden

17.09.2025 11:00 bis 12:00, Online Andere   Jetzt anmelden

28.11.2025 09:30 bis 12:00, Online Andere   Jetzt anmelden

Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl
1000 Teilnehmer

Branche
Architekten, Planer

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
