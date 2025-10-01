01.10.2025  Pressemeldung Alle News von REHAU

Immer auf dem aktuellen Stand – mit den (Online-)Seminaren der REHAU Academy. Jetzt anmelden.

Sparen Sie wertvolle Zeit und nutzen Sie die Möglichkeiten für modernen Wissenstransfer - profitieren Sie von unseren Präsenz- und Online- Seminaren der REHAU Academy.

Effizient - zielgerichtet - persönlich.

Präsenz-Seminare:

Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Datum:  09.10.2025 

Ort:         Trier

Uhrzeit: 15:55 - 20:00 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Datum: 11.11.2025 

Ort:        Kassel

Uhrzeit: 15:55 - 20:00 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Online-Seminare:

Schallschutz in der Haustechnik - wie leise ist leise genug?

Datum:  04.11.2025 

Uhrzeit: 14:00 - 14:45 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Kompetenzwoche Haustechnik KWHT 2025

Datum: 24.-28.11.2025 

kostenfrei

Hier anmelden >

Online-Seminare für RAUCAD

RAUCAD Gebäudemanager – Das Modul zur 3D Gebäudemodellierung

Datum: 15.10.2025

Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten mit RAUCAD 

Datum: 28.10.2025 

Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Präsenz-Seminare für RAUCAD

Es sind nur noch wenige Plätze frei, melden Sie sich am Besten gleich an!

RAUCAD Profi-Workshop

Datum: 25. - 26.11.2025 

Ort:       REHAU Academy Erlangen

Hier anmelden >

Diese sowie viele weitere interessante Seminarthemen finden Sie in unserem Online Seminarplaner der REHAU Academy. Zum Seminarplaner

Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen.

Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Academy akademie_bau@rehau.com gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Academy Building Solutions

REHAU Building Solutions
REHAU Building Solutions
Corporate Head Office Erlangen
Eltersdorf Ytterbium 4
91058 Erlangen
Deutschland
Telefon:  09131 - 92- 50
bs.rehau.com
Anzeigen
Energietechnik Neumarkt GmbH
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
AIRFLOW Lufttechnik GmbH
DEBE Flow Group GmbH
Duka AG

DESTATIS:

30.09.2025

Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2025 um 1,2 % gesunken
mehr

Importpreise im August 2025: -1,5 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert
mehr

Inflationsrate im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung