Immer auf dem aktuellen Stand – mit den (Online-)Seminaren der REHAU Academy. Jetzt anmelden.
Effizient - zielgerichtet - persönlich.
Präsenz-Seminare:
Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserinstallationen
Datum: 09.10.2025
Ort: Trier
Uhrzeit: 15:55 - 20:00 Uhr
kostenfrei
Datum: 11.11.2025
Ort: Kassel
Uhrzeit: 15:55 - 20:00 Uhr
kostenfrei
Online-Seminare:
Schallschutz in der Haustechnik - wie leise ist leise genug?
Datum: 04.11.2025
Uhrzeit: 14:00 - 14:45 Uhr
kostenfrei
Kompetenzwoche Haustechnik KWHT 2025
Datum: 24.-28.11.2025
kostenfrei
Online-Seminare für RAUCAD
RAUCAD Gebäudemanager – Das Modul zur 3D Gebäudemodellierung
Datum: 15.10.2025
Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr
kostenfrei
Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten mit RAUCAD
Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr
kostenfrei
Präsenz-Seminare für RAUCAD
RAUCAD Profi-Workshop
Datum: 25. - 26.11.2025
Ort: REHAU Academy Erlangen
