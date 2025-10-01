Sparen Sie wertvolle Zeit und nutzen Sie die Möglichkeiten für modernen Wissenstransfer - profitieren Sie von unseren Präsenz- und Online- Seminaren der REHAU Academy.

Effizient - zielgerichtet - persönlich.

Präsenz-Seminare:

Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Datum: 09.10.2025

Ort: Trier

Uhrzeit: 15:55 - 20:00 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Datum: 11.11.2025

Ort: Kassel

Uhrzeit: 15:55 - 20:00 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Online-Seminare:

Schallschutz in der Haustechnik - wie leise ist leise genug?

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 14:00 - 14:45 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Kompetenzwoche Haustechnik KWHT 2025

Datum: 24.-28.11.2025

kostenfrei

Hier anmelden >

Online-Seminare für RAUCAD

RAUCAD Gebäudemanager – Das Modul zur 3D Gebäudemodellierung

Datum: 15.10.2025

Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten mit RAUCAD

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Präsenz-Seminare für RAUCAD

Es sind nur noch wenige Plätze frei, melden Sie sich am Besten gleich an!

RAUCAD Profi-Workshop

Datum: 25. - 26.11.2025

Ort: REHAU Academy Erlangen

Hier anmelden >

Diese sowie viele weitere interessante Seminarthemen finden Sie in unserem Online Seminarplaner der REHAU Academy. Zum Seminarplaner

Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen.

Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Academy akademie_bau@rehau.com gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Academy Building Solutions