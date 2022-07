Nutzen Sie die Chance online oder auch wieder vor Ort bei unseren RAUCAD Schulungen teilzunehmen.

Melden Sie sich an und notieren Sie sich die Seminare gleich in Ihrem Terminkalender!

Unsere Online Seminare

Wann:

28.07.2022

11:00 - 12:00

online

Heizlastberechnung und Auslegung der Flächenheizungen mit RAUCAD

Im Online-Seminar zeigen wir Ihnen live, wie in nur vier Schritten die Heizlastermittlung und Auslegung von Flächenheizungen machbar ist. Dabei gehen wir auf folgende Punkte ein:

Schritt 1: Erfassung des Gebäudes auf Basis einer Grundrisszeichnung (PDF-Format)

Schritt 2: Generierung eines 3D-Modelles und Erweiterung um Fenster und Türen

Schritt 3: Berechnung der Heizlast und Auslegung der REHAU Flächenheizung

Schritt 4: Das Ergebnis ist der normgerechte Ausdruck der Heizlast, ein Verlegeplan der Flächenheizung mit Beschriftung als PDF- und DWG-Datei sowie der Materialauszug als Ausdruck und GAEB-Datei.

Wann:

13.09.2022

13:00 - 14:00

online

RAUCAD Gebäudemanager – Das Modul zur 3D Modellierung

In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem RAUCAD Modul Gebäudemanager ein 3D Modell eines Gebäudes erstellen – von einer pdf bis zur ifc! In kürzester Zeit entstehen so aus den selbst ältesten Unterlagen modernste Pläne für Ihre weitere Bearbeitung. Auch Sonderfälle wie runde Bauteile werden erläutert.

Einlesen und skalieren von PDF-Unterlagen

Zeichnen von Raum- und Geschossumrissen sowie von Dachflächen

Übernahem der Gebäudestruktur in RAUWIN

IFC Export

Sonderfälle

Erfahrung durch praktische Übungen sammeln

Wann:

26.09.2022

13:00 - 14:00

online

RAUCAD Schemaplanung Trinkwasser - von Grund auf selbstgemacht

In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie ein komplettes Trinkwasserschema mit verschiedenen Anbindearten zeichnerisch lösen und berechnen. Dabei werden Verbraucher in einen leeren Gebäudeschnitt eingezeichnet und auf verschiedene Arten an die Steigleitungen angebunden.

Folgende Inhalte sind geplant:

Assistenten effektiv nutzen

Erstellung von Gebäudeabschnitten und Gebäuden

Varianten der Trinkwassererwärmung

Möglichkeiten der Leitungsführung in Trassen und in der Anbindung

Ringleitung mit Strömungsteiler? Kein Problem!

Berechnen und Beschriften

Unsere Präsenzveranstaltungen

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden Themen rund um RAUCAD behandelt und Übungen durchgeführt. Selbstverständlich ist es Ihnen jederzeit möglich Fragen zu stellen oder sich aktiv einzubringen!

Dieses Seminar ist für Lizenzinhaber der REHAU Planungssoftware RAUCAD mit laufendem Softwarepflegevertrag kostenfrei.

Wann:

20. - 21.09.2022

in Erlangen

RAUCAD Profi-Workshop

Im Seminar "RAUCAD Profi-Workshop" vertiefen wir die Grundkenntnisse der einzelnen Module. Das Kennenlernen von weiteren Softwarefunktionen gehört ebenso zum Workshop, wie auch ausreichend Zeit auf Ihre gezielten Fragen einzugehen.

Der RAUCAD Profi-Workshop lebt von Ihren Themen! Senden Sie uns daher gerne Fallbeispiele, die Sie ausführlich behandeln möchten, vor unseren Terminen an: raucad@support.rehau.com. Als Betreff geben Sie nur "Workshop-Themen" an.

Neue Funktionen in der aktuellen Version

CAD-Befehle, Arbeiten mit X-ref

Arbeiten mit dem Gebäudemanager, Dachkonstruktionen

Eigene Symbole für Komponenten erstellen

Hydraulische Schaltungen, Mehrkesselanlagen,

Wohnungsstationen

Visualisierung von Rohrnetzberechnungen

Strömungsteiler (Venturi), Ringleitungen

Wann:

08. - 09.11.2022

in Erlangen

RAUCAD Grundseminar

Die REHAU Berechnungssoftware RAUCAD bietet ein professionelles, auf AutoCAD basierendes CAD-Programm für die Planung, Dimensionierung, Projektierung und Ausschreibung. RAUCAD ermöglicht die problemlose Zeichnung, Berechnung und Dimensionierung von 2D- und 3D-Rohrnetzen der Gewerke Heizung, Kälte, Trinkwasser, Schmutzwasser und Regenwasser. Der integrierte Assistent der Software beinhaltet alle erforderlichen Funktionen. Mit dem integrierten Schemagenerator werden sogar größere Rohrnetze mit wenigen Mausklicks schnell erstellt und normgerecht berechnet. Durch die intuitive Bedienung wird der Anwender Schritt für Schritt durch die Planung geführt. Im RAUCAD Grundseminar lernen Sie die Grundlagen der Software und erstellen unter Anleitung ein kleines Projekt.

Ermittlung der Heizlast nach DIN TS zur EN 12831 mit U-Wert Berechnung

Sichere und einfache Auslegungsplanung der REHAU Flächenheizung

Graphische Darstellung der REHAU Flächenheizung

Heizkörperauslegung mit VDI 3805 Daten

Rohrnetzplanung in Grundriss und Strangschema

Rohrnetzberechnung von Heizungs-, Trinkwasserund Entwässerungsleitungen

Hinweis:

Auf unserem YouTube Channel oder auch auf unserer Website finden Sie neue Quickguide-Videos zu häufig gestellten Fragen. Kurz und knapp. Diese Quickguide-Videos werden noch um weitere Themen ergänzt. Sollten Sie Themwünsche haben, richten Sie diese an raucad@support.rehau.com.

Diese sowie viele weitere interessante Online-Seminarthemen finden Sie in unserem Seminarplaner >

Für alle Online-Seminare gelten die technischen Voraussetzungen:

Wir empfehlen Ihnen die Teilnahme mit einem Headset. Für die Teilnahme am Online-Seminar reicht lediglich die Ausführung der gotowebinar-Software aus.

Systemanforderungen

Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen. Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Akademie gerne unter ACDwebinar@rehau.com > zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Akademie