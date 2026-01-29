Geberit präsentiert auf den Fachmessen 2026 Neuheiten für alle Bereiche des Badezimmers – vom Duschplatz über den Waschplatz bis zum WC. Foto: Geberit

Geberit startet 2026 mit echten Innovationen für das SHK-Handwerk ins Messejahr: Auf über 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentiert der Marktführer auf der SHK+E in Essen (17.–20. März) und der IFH/Intherm in Nürnberg (14.–17. April) die neuesten Produkte und Systemlösungen – zum Anfassen, Testen und zum Austausch mit den Expertinnen und Experten von Geberit. Ein praxisorientierter Bereich und Live‑Vorführungen machen die Neuheiten bereits am Messestand unmittelbar erlebbar. Darüber hinaus ist Geberit im weiteren Jahresverlauf auch auf der GET Nord in Hamburg (19.–21. November) vertreten.

Geberit präsentiert auf den Messen Neuheiten für alle Bereiche des Badezimmers – vom Duschplatz über den Waschplatz bis zum WC. Im Mittelpunkt stehen neue Produkte und Systemlösungen, die den Arbeitsalltag von Sanitärprofis vereinfachen, Montageprozesse beschleunigen und eine hohe Ausführungsqualität unterstützen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet unter anderem:



Duofix Installationsrahmen für Duschflächen: Evolution eines Klassikers

Zu den diesjährigen Highlights gehört das neue Duofix Installationselement für Duschflächen, mit dem Geberit das bewährte Sortiment der blauen Duofix-Familie ergänzt. Der Installationsrahmen ermöglicht eine bis zu drei Mal schnellere Installation von Duschflächen im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Der Duofix Installationsrahmen eignet sich für die neuen CleanFloor30 Duschflächen aus Mineralwerkstoff und sorgt für eine stabile Unterkonstruktion.

CleanFloor30 Duschfläche: Funktionalität, einfache Montage und Komfort

Mit der neuen Geberit CleanFloor30 Duschfläche aus Mineralwerkstoff erweitert Geberit auch sein Sortiment bodenebener Duschflächen. In Verbindung mit dem Geberit Duofix Installationsrahmen können Fachhandwerker Duschflächen schnell, effizient und sicher montieren. CleanFloor30 verfügt über ein werkseitig vormontiertes Dichtvlies, was größtmögliche Sicherheit bietet und die klare Trennung der Gewerke zwischen Sanitärinstallateur und Fliesenleger sicherstellt. Die neue Duschfläche gibt es in drei matten Farbvarianten – Weiß, Grau und Graphit – und in 25 verschiedenen Größen.

CleanLine30 Duschrinnen: Schlankes Design für maximale Flexibilität

Ergänzend präsentiert Geberit die neue CleanLine30 Duschrinne aus hochwertigem Edelstahl. Sie ist in vier Längen, von 900 bis 1600 mm, sowie in zwei Farben – Edelstahl gebürstet und Schwarz – erhältlich. Die Rinne lässt sich wandbündig oder frei im Raum montieren und passt sich dank kürzbarer Längen flexibel jeder Einbausituation an. Sie besticht durch ihr schlankes Design sowie die vollständig glatte Oberfläche, die die Reinigung erleichtert.

Renova Plan Badmöbel: Modernes Design und mehr Stauraum

Die technisch und optisch überarbeiteten Badmöbel der Serien Renova Plan und Renova Compact zeichnen sich durch ein zeitloses Design, mehr Komfort und Stauraum sowie eine einfache Montage aus. Das Sortiment umfasst Schränke und Seitenschränke in sieben attraktiven Farben und Oberflächen: Neben Weiß seidenglanz stehen nun auch die seidenmatten Varianten Weiß, Sandgrau und der Trendton Salbeigrün zur Auswahl. Ergänzt wird das Angebot durch Lava seidenmatt sowie zwei natürliche Holzoptiken in Nussbaum hickory und Eiche natur. Alle seidenmatten Farben besitzen eine Anti-Fingerprint-Oberfläche, die die Reinigung erleichtert. Hochwertige Materialien und kratzbeständige Oberflächen sorgen für Langlebigkeit und einfache Pflege.

TurboFlush-Spültechnik für eckige WCs

Die bewährte TurboFlush-Spültechnik, bisher bei runden WC-Keramiken etabliert, ist nun auch für eckige Modelle verfügbar. Vom Basismodell Renova Plan über das iCon eckig bis zum Dusch-WC AquaClean Sela eckig deckt Geberit alle Preissegmente ab. Die neue Innengeometrie führt das Wasser spiralförmig durch die Keramik für eine gründliche, leise Ausspülung, während das spülrandlose Design die Reinigung erleichtert. Die eckigen WC-Sets sind seitlich geschlossen, pflegeleicht und dank EFF3-Befestigung einfach von oben zu montieren. Erhältlich sind sie in Standardausladung 53 cm in Weiß oder Weiß mit KeraTect-Spezialglasur.

Sigma40 Betätigungsplatte und Typ40 Urinalsteuerung: Mehr Designoptionen

Geberit erweitert die Farbpalette der Sigma40 Betätigungsplatte und der Typ40 Urinalsteuerung um mehr als 50 metallische Oberflächen und Sonderfarben, darunter die neue Trendfarbe Nickel gebürstet. Die Modelle bieten hochwertige Materialien, reinigungsfreundliche Oberflächen und die Möglichkeit, auf Farben und Oberflächen von 16 führenden Armaturenherstellern abgestimmt zu werden. Dieses Angebot eröffnet Sanitärprofis große Gestaltungsfreiheit für private und projektbezogene Bäder.

Testen, erleben, austauschen – direkt am Stand

An praxisorientierten Montagetischen können Fachbesucher die Neuheiten selbst auf Herz und Nieren prüfen. Die Geberit Academy zeigt live, wie moderne Installation heute funktioniert. Der großzügige Networking-Bereich lädt zum direkten Austausch mit Experten und Kollegen ein. Ob Neuheiten, Trends oder konkrete Lösungen für den Handwerksalltag: Geberit macht Innovationen erlebbar und bietet Raum für persönliche Gespräche – nah an den Bedürfnissen des Marktes. „Die Nähe zum Handwerk und der direkte Dialog stehen für uns im Mittelpunkt. Wir zeigen Lösungen, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtern“, sagt Cyril Stutz, Geschäftsführer der Geberit Vertriebs GmbH.

Mastering Water: Fortschrittliche Lösungen für moderne Projekte

Neben den Neuheiten präsentiert Geberit weitere Highlights aus dem aktuellen Produktsortiment. Geberit treibt die Entwicklung der Sanitärtechnologie seit über 150 Jahren voran. Aus seinen Ursprüngen in der Spültechnik hat sich das Unternehmen als Spezialist für alle Bereiche der Wasserführung in Gebäuden etabliert. Geberit nimmt im Markt dabei eine besondere Position ein – als einziges Unternehmen, das alle drei Bereiche des Wasserflusses im Gebäude abdeckt und die dafür erforderlichen Produkte aus einer Hand anbietet. Mit technischem Know-how und funktionalem Design macht Geberit den Umgang mit Wasser einfach, sicher und effizient – im gesamten Sanitärsystem. Geberit nennt das Mastering Water.

So setzt Geberit zum Beispiel im Bereich der Rohrleitungssysteme mit der SuperTube-Technologie Maßstäbe. Durch das clevere Design können Entwässerungssysteme ohne verbotene Anschlusszonen oder Umgehungsleitungen realisiert werden. Besonders im Geschosswohnungsbau eröffnet die platzsparende Gestaltung neue Möglichkeiten, da der vorhandene Raum effizienter genutzt werden kann. Ein weiterer Vorteil: Horizontale Leitungen können auf einer Länge von bis zu sechs Metern ohne Gefälle verlegt werden – eine praxisnahe Lösung für komplexe Bauvorhaben.

Auch das Trinkwassermanagement profitiert von technologischen Weiterentwicklungen. Mit Geberit Connect bietet das Unternehmen eine moderne Lösung zur Steuerung und Überwachung vernetzter Sanitäranlagen. Die Sensoren des Sortiments sorgen für eine präzise Kontrolle und lückenlose Dokumentation von Verbrauchsspülungen. Dadurch wird die Verwaltung der Systeme nicht nur effizienter, sondern auch deutlich einfacher.

Besuchen Sie Geberit auf den Branchenmessen 2026:

17.03. – 20.03. SHK+E in Essen Halle 6 / Stand 6C14

14.04. – 17.04. IFH/Intherm in Nürnberg Halle 7a / Stand 7A.121

19.11. – 21.11. GET Nord in Hamburg Halle B6 / Stand 432