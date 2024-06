Grafik: Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Wir haben uns die jährlichen Wärmepumpen-Absatzmengen der SHK-Handwerker in unseren Interviews im zweiten Quartal 2024 angesehen.

Die Daten sind aufschlussreich. Knapp 79% der befragten Handwerker hatten eine Absatzmenge größer null. Das sind ca. 3% weniger als noch zum Jahresende 2023. Damals waren es bereits knapp über 82%. Der Strömungsabriss beim Hochlauf der Wärmepumpe hat dann wohl so um die 1.000 Betriebe wieder zurück ins Fossile gebracht.

Spannend wird es, wenn man in der Betrachtung dem Volksmund folgt und annimmt, dass "einmal" "keinmal" ist und der befragte Handwerker im Interview nicht zugeben wollte, dass er die Wärmepumpe gar nicht im Angebot hat. Das sind immerhin fast 7,5% der Betriebe. In absoluten Zahlen wären somit ca. 3.000 SHK-Betriebe "Fake-WP-Schrauber".

Noch krasser wird es, wenn man annimmt, dass eine Jahresabsatzmenge von zwei Wärmepumpen tatsächlich nur Zufall ist. Der Handwerker wollte eigentlich keine Wärmepumpe installieren, musste sich aber im letzten Jahr dem überbordenden Kundenwunsch beugen. In diesem Segment stecken 9% der Betriebe. Das wären in absoluten Zahlen noch einmal ca. 3.500 "Lustlos-WP-Schrauber", die vermutlich im Jahr 2024 die Wärmepumpe wieder verlassen werden.

Addiert man nun die Betriebe, die null oder maximal zwei Wärmepumpen in den letzten 12 Monaten montiert haben, stehen 37,7% der SHK-Handwerker neben der WP-Spur. Wir wiederholen hier unsere Empfehlung aus unserer Wärmepumpenstudie von Anfang 2024: Der Hochlauf der Wärmepumpe darf sich nicht an der Zahl der aktiven Betriebe ausrichten, sondern an Wärmepumpen pro aktivem Betrieb.