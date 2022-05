Erfolgreiche Reakkreditierung des globalen Entwicklungslabors von LIXIL in Hemer

Ein Jahr nach der erfolgreichen Erstakkreditierung durch die unabhängige Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) wurde das in Hemer ansässige Entwicklungslabor von LIXIL, einem Hersteller richtungsweisender Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, im April nach dem internationalen DIN EN ISO/IEC 17025-Standard reakkreditiert.[I] Dies bestätigt erneut die ausgewiesene Kompetenz des Entwicklungslabors, in dem die weltweit verfügbaren Badezimmer- und Küchenlösungen der Marke GROHE ihren Anfang finden.

Mit der Akkreditierung verkürzt sich die Dauer zwischen Produktentwicklung und Markteinführung, da Produktfreigaben durch das eigene Labor gemäß der unabhängigen Testverfahren durchgeführt und abgenommen werden.

Akkreditierung als Qualitätsmerkmal unabhängiger Laborkompetenz

„Für ein Labor und seine Mitarbeiter:innen ist die Akkreditierung etwas ganz besonderes, da sie auch eine Bestätigung ihrer Kompetenz und Erfahrung ist. Innerhalb des Unternehmens arbeiten wir wie ein externes, eigenständiges Prüflabor, das unabhängig Tests und Freigaben durchführt. Mit der Akkreditierung können wir nicht nur unsere eigenen Produkte testen, sondern auch Produkttests für andere Firmen anbieten, die eine solche Expertise selbst nicht abbilden können," sagt Mark Bobzien, zuständig für Validierungen im LIXIL Labor.

Das Labor arbeitet vollständig unabhängig und gemäß den internationalen Normen. So wird sichergestellt, dass die international teils unterschiedlichen Prüfanforderungen an Armaturen weltweit erfüllt werden.

Schnelle und effiziente Prüfungen mit Nutzen für Kund:innen

Mit Hilfe des unabhängigen Entwicklungslabors kann LIXIL eigene Produkte schneller prüfen. Auch Kund:innen profitieren so von der mit der Reakkreditierung verbundenen Kompetenzbestätigung. In Zeiten eines Auftragsbooms können Produktneueinführungen künftig schneller auf den Markt gebracht werden. Seit der Erstakkreditierung im vergangenen Jahr hat das Labor bereits etwa 90 Einzelprodukte geprüft.

„Die Reakkreditierung durch die DAkkS ist eine besondere Auszeichnung, die uns stolz macht. Mit 13 international anerkannten Testverfahren für Armaturen wird in unserem Labor ein breites Spektrum an Produkteigenschaften abgebildet, die wir für unsere Kund:innen auf Herz und Nieren prüfen. Das Labor in Hemer ist ein elementarer Baustein für die Innovationsstärke von LIXIL,“ so Matthias Nauß, Leader Experimental Laboratory and Prototyping.

Bei den Produkttests stehen unter anderem Produktlebenszyklus, Produktsicherheit und -qualität, Komfort sowie Industrienormen im Mittelpunkt der Betrachtung. So wird beispielsweise die Lebensdauer von Armaturen getestet. Zudem werden Akustikprüfungen und Abgabetests, sogenannte Leachings, durchgeführt.

GROHE Produkte weltweit gefragt

Die Produkte von GROHE werden weltweit nachgefragt. Daher ist es wichtig, dass die Entwicklung und Herstellung der Produkte alle international erforderlichen Standards erfüllt, die je nach Land und Region unterschiedlich ausfallen können. Dabei hilft die Akkreditierung, denn die Deutsche Akkreditierungsstelle ist Vollmitglied der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum, Inc. (IAF), der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) und Unterzeichnerin der multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung (MLA/ MRA) dieser Organisationen. Die Akkreditierung des LIXIL-Labors hat dadurch eine globale Tragweite.

Labor bringt ausgezeichnete Technologien hervor

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Labor in Hemer zahlt sich aus: GROHE wurde in diesem Jahr gleich doppelt mit dem German Innovation Award in der Kategorie „Excellence in Business to Consumer“ als „Winner“ für die GROHE Eurosmart 2-in-1 Hybrid-Armatur, sowie die SafetyStop-Technologie ausgezeichnet. Die Würdigung „Winner“ ist eine Auszeichnung für Innovationen, die die Branche durch ihre Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit voranbringen.

[I] Im Gegensatz zu einer Zertifizierung, die nur das Managementsystem ohne Bewertung der Funktion und Leistung umfasst, sind für eine erfolgreiche Akkreditierung umfangreiche Nachweise notwendig. Dabei gilt es, die Rückführbarkeit der Ergebnisse auf nationale und internationale Normale zu erbringen.