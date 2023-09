Synthetische Fuels und fortschrittliche Biokraftstoffe ermöglichen Klimaschutz gerade dort, wo Batterien an ihre Grenzen stoßen, wie etwa im Luftverkehr oder der Hochseeschifffahrt. Doch auch im Straßenverkehr sind sie notwendig, denn es gibt viele Fahrzeuge, in denen noch viele Jahre Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommen. Erneuerbare Grundstoffe werden zudem in der chemischen Industrie benötigt, um die fossilen Rohstoffe zu ersetzen.“ Allerdings werde die Bedeutung und Notwendigkeit einer solchen Molekülwende für das Erreichen der Klimaziele derzeit noch unterschätzt. „Die Produktion muss schnell hochgefahren werden, um die Klimaziele zu erreichen. Um die notwendigen Investitionen zu ermöglichen, sind fünf wesentliche Anforderungen zu erfüllen.“

Fünf Eckpunkte für eine erfolgreiche Molekülwende

Erstens: Gezielte Unterstützung von Erstinvestitionen in industrielle Anlagen.

Viele der erforderlichen Technologien zur Herstellung CO 2 -neutraler Moleküle befinden sich am Beginn ihrer Lernkurve. Daher ist eine langfristig verlässliche und substanzielle finanzielle Unterstützung erster industrieller Pionierprojekte erforderlich, um höhere Kosten und technologische Risiken auszugleichen.

Zweitens: Entwicklung internationaler Märkte und Energiepartnerschaften.

Ein großer Teil der erneuerbaren Moleküle, wie grüner Wasserstoff und seine Derivate, dürfte künftig im Ausland hergestellt werden und müsste importiert werden, denn erneuerbarer Strom wird in Deutschland auf absehbare Zeit ein knappes Gut bleiben.

Drittens: Schaffung einer breiten Nachfragebasis für erneuerbare Kraftstoffe.

Das Investitionsrisiko in neue Technologien wird unnötig erhöht, wenn die Produkte nur in wenigen Anwendungssektoren auf die Ziele angerechnet werden können. Dazu kommt, dass auf den bekannten Herstellungsrouten für erneuerbare Kohlenwasserstoffe meist ein Produktspektrum entsteht, das nicht nur in einem Sektor wie z. B. der Luftfahrt eingesetzt werden kann. Möglichst breite Anwendungsmöglichkeiten vergrößern somit die Investitionsanreize

Viertens: Aufzeigen eines verlässlichen Wegs zu einem globalen CO 2 -Preis.

Das Ziel muss sein, dass erneuerbare Fuels gegenüber fossilen mittelfristig wettbewerbsfähig werden. Das wichtigste Instrument dafür ist eine ausreichend hohe CO 2 -Bepreisung, die z. B. über die von der EU-Kommission vorgeschlagene Neugestaltung der Energiesteuerrichtlinie in Verbindung mit einem verlässlichen Emissionshandelssystem geschaffen werden kann. Dazu gehört z. B. auch eine Berücksichtigung der Klimavorteile erneuerbarer Kraftstoffe in der Maut oder der Dienstwagenbesteuerung.