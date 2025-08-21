Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Heiz- und Kühllösungen erweitert Panasonic sein Luft/Wasser-Wärmepumpen Sortiment: Die neue Aquarea L-Serie wird vollständig in Europa produziert, nutzt das natürliche Kältemittel R290 und ist einfach zu installieren dank Hydraulik-Split-Bauweise. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz bei Renovierungen und in Bestandsgebäuden, da sie selbst bei niedriger Außentemperatur hohe Vorlauftemperaturen bereitstellen kann. Die Geräte im preisgekrönten Design sind zudem BAFA-förderfähig.

Hohe Energieeffizienz bei geräuscharmem Betrieb

Bei der Entwicklung der neuen L-Serie legten die Ingenieure von Panasonic großen Wert auf hohe Energieeffizienz und einfache Installation. Im Außengerät nutzen die Luft/Wasser-Wärmepumpen das natürliche Kältemittel R290, das mit einem GWP von nur 3 deutlich klimaschonender als künstlich hergestellte Kältemittel ist. Für einen effizienten Betrieb sorgt unter anderem der eigens von Panasonic für das Kältemittel R290 entwickelte und optimierte Verdichter. Eine Bluefin-Beschichtung schützt den Verdampfer bei Verschmutzungen und vor extremen Witterungsbedingungen. Das erhöht die Haltbarkeit und sorgt gleichzeitig für eine schnellere Abtauung. Die Geräte erreichen SCOPs von bis zu 5,07 (mittleres Klima, W35/W55).

Die neuen Aquarea-Geräte können die hohen Wasseraustrittstemperaturen von 75 °C selbst bei Außentemperaturen von bis zu -10 °C zur Verfügung stellen und schaffen eine thermische WW-Desinfektion ohne Zuhilfenahme des Heizstabes. Die maximale Außentemperaturgrenze für die Heizung liegt bei -25 °C. So ist auch an kalten Tagen eine zuverlässige Wärmeversorgung sichergestellt.

Die Geräte der L-Serie nutzen eine hydraulische Verbindung zwischen Innen- und Außenmodul. Dank dieser Hydraulik-Split-Bauweise ist bei der Installation kein Kälteschein erforderlich, da das Kältemittel lediglich im sicher hermetisch abgedichteten Außengerät zum Einsatz kommt. Zudem sind die Geräte um bis zu 8 dB(A) leiser als ihre Vorgänger.

Die neuen Innengeräte gibt es weiterhin in den beiden Varianten als Kombi-Hydromodul und Hydromodul und lassen sich nach wie vor einfach und schnell installieren, denn alle wichtigen Komponenten sind leicht zugänglich. Für noch mehr Komfort kann das Kombi-Hydromodul unkompliziert durch die Lüftungseinheit von Panasonic ergänzt werden.

Benutzerfreundlichkeit und Steuerungsfunktionen

Extras, wie z. B. die Steuerung des Pufferspeichertemperaturfühlers oder die solarthermische Steuerung sorgen für hohe Benutzerfreundlichkeit. Der weiter optimierte Regler der neuen Aquarea-Geräte sorgt durch eine intelligente Bivalenzregelung mit Stromtariflogik für kostengünstigen Betrieb sowie die Möglichkeit, zwei Zonen in einem Haus unabhängig voneinander zu steuern. Für Installateure und Serviceunternehmen steht zudem die Aquarea Service Cloud zur Verfügung, die eine Echtzeit-Fernüberwachung der Anlagen via Internet ermöglicht. Der Installateur hat dadurch Zugriff auf Statistiken, die Historie und Systeminformationen. So kann er aus der Ferne dafür sorgen, dass die Anlagen immer optimal laufen. Die Aquarea Smart Cloud dagegen bietet den Endbenutzern eine intuitive Steuerung der Wärmepumpe sowie die Fernprogrammierung von Heizung und Kühlung über ein Smartphone, Tablet oder einen Computer. Die Aquarea Smart Cloud zeigt zudem den Energieverbrauch und informiert den Kunden frühzeitig bei möglichen Problemen.

Produziert in Europa

Bereits 2018 eröffnete Panasonic das Werk in Pilsen, Tschechien, zur Produktion der Aquarea-Innenmodule. Seitdem wurde die Produktionskapazität schrittweise bis zur vollständigen Produktpalette von Innen- und Außengeräten erweitert, so dass nun die ersten Luft/Wasser-Wärmepumpen-Außengeräte der Aquarea L-Serie in Pilsen produziert werden konnten. Durch diese Maßnahme wird die Markteinführung beschleunigt und Panasonic kann der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigen und energieeffizienten Luft/Wasser-Wärmepumpen in Europa gerecht werden.

Preisgekröntes Design

Das neue, moderne Design, insbesondere der Außengeräte, überzeugte auch die Juroren der Good Design Awards in Japan. Unter 5.715 Einreichungen wurden die neu gestalteten Panasonic-Außengeräte unter die GOOD DESIGN BEST 100 gewählt und mit einem Good Design Award für 2022 ausgezeichnet. Die preisgekrönten Wärmepumpen wurden auch bei den iF Design Awards und den Red Dot Awards ausgezeichnet, die alle das herausragende Design der Wärmepumpen sowohl in ästhetischer als auch in funktionaler Hinsicht hervorhoben.