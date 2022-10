Ideal für Fachkraft aus Sanitär, Heizung, Abwasser, TGA, etc.

Projektmanager - Trinkwasserhygiene (m/w/d)

Koordination von Beprobungen und Gefährdungsanalysen, Projektsteuerung

Kommunikation mit Behörden, Kommunen, Handwerksbetrieben, Baufirmen

QUALIFIKATION

Haben Sie sich im Rahmen Ihres bisherigen Werdegangs bereits mit Themen und Aufgabenstellungen aus den Bereichen Trinkwasserhygiene, Heizung, Sanitär, Wasser, Abwasser, Energieeffizienz, Verfahrenstechnik, etc. beschäftigt? Arbeiten Sie bislang vielleicht als Sanitär- und Heizungstechniker, als Sachverständiger für Trinkwasser oder Abwasser oder in der Wasseranalytik? Sind DVGW 6023 und VOB/B keine Fremdworte für Sie und verfügen Sie unter Umständen bereits über Erfahrung aus der Wohnungswirtschaft? Arbeiten Sie strukturiert und ergebnisorientiert, sind gewohnt mit den gängigen Office-Anwendungen zu arbeiten und suchen nun im nächsten Schritt eine neue Aufgabe, bei der Sie all Ihre Fachkenntnisse optimal einbringen und sich auch in finanzieller Hinsicht weiterentwickeln können?

UNTERNEHMEN

Als inhabergeführte, dynamisch wachsende und am Kapitalmarkt gelistete Hightech-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mannheim und weiteren internationalen Standorten, sind wir Technologieführer bei der Digitalisierung für gebäudetechnische Anlagen in großen Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsimmobilien. Unsere patentierten und mit mehreren Awards ausgezeich­neten Lösungen tragen zur signifikanten Reduktion des CO2-Ausstoßes auf nationaler und internationaler Ebene bei. Durch die digitale Überwachung und Steuerung von Trinkwasser- und Heizungsanlagen werden gravierende Energieeinspareffekte realisiert, die Anlageneffizienz nachhaltig gesteigert und eine jederzeit optimale Wasserqualität gewährleistet, inklusive der rechtssicheren Dokumentation aller Daten. Unsere Kultur ist durch Dynamik, flache Hierarchien und einem von innovativen und kreativen Köpfen geprägten Teamspirit gekennzeichnet. Wir wachsen seit Jahren rasant und suchen im Rahmen unserer weiteren Expansion einen Fachspezialisten mit eingangs beschriebener Erfahrung am Standort unserer Firmenzentrale in Mannheim.

AUFGABE

Als Projektmanager für Trinkwasserhygiene sind Sie der zentrale Ansprechpartner zu allen Fragen der Trinkwasserhygiene und des bestimmungsgemäßen Betriebs der Trinkwasserinstallationen in den durch uns überwachten und gesteuerten Liegenschaften. Sie koordinieren Beprobungen und Gefährdungsanalysen, sind für die Auswertung, Beurteilung und Doku­mentation von Untersuchungsergebnisse zuständig und übernehmen die Kommunikation mit Kommunen, Gesundheits­ämtern, Baufirmen und Kunden. Sie steuern und überwachen die notwendigen Revitalisierungsmaßnahmen an den Trinkwasseranlagen, koordinieren den Einsatz von Fremdhandwerkern und stellen die vertragsgemäße Abrechnung der beauftragten Leistungen sicher. Bei all Ihren Aufgaben werden Sie von einer leistungsfähigen Innendienstorganisation unterstützt.

Mehr zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe und zum Umfeld sagt Ihnen gerne unser Berater Herr Jürgen Stauß. Sie erreichen ihn persönlich unter 069 - 959 325 365. Oder Sie schreiben ihm mit Bezug auf die Projektnummer JS 12905 gerne per E-Mail an juergen.stauss(at)askado4hr.com. Er reagiert umgehend und garantiert Ihnen absolute Diskretion.