In einer Zeit, in der es heißt Energie zu sparen, hat Koralle die Anzahl der gedruckten Unterlagen erheblich reduziert und sämtliche Kataloge, Preislisten, Broschüren und Einzelprospekte auf der eigenen Website sowie auf den unterschiedlichen Branchenportalen hinterlegt. Hohe Energieverbräuche bei der Produktion, beim Transport oder im Versand werden so ansatzweise reduziert. Zudem minimiert diese Maßnahme den ökologischen Fußabdruck und den Verbrauch an Ressourcen.



Da inzwischen alle Partner im Handel und Handwerk vorzugsweise digital arbeiten und umfangreiche Papierunterlagen heute nicht mehr zeitgemäß sind, trifft diese Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit auf breite Zustimmung. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass auf diese Weise alle Kataloge und Preislisten stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden und niemand irrtümlich mit veralteten Informationen arbeitet.



Bei den digitalen Unterlagen kommt auch das gewohnte Blättern nicht zu kurz. So stehen im Download-Bereich unter www.koralle.de die einzelnen Broschüren nicht nur als PDF-Dateien, sondern auch als Blätterkataloge zur Verfügung. Zudem ist der virtuelle Showroom nach wie vor ein nützliches Instrument bei der Kundenberatung.