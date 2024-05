Die Sauberkeit von Heizungs- und Kühlanlagen ist entscheidend für ihre langfristige Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Flamco, eine Marke der Aalberts hydronic flow control, ergänzt deswegen sein Produktportfolio um den SideFlow Clean: einen Teilstromfilter, der das Anlagenwasser kontinuierlich reinigt. Dabei ist das Gerät gründlicher als herkömmliche Schlammabscheider. Zudem kann es auch in bereits bestehende Anlagen nachträglich eingebaut werden.

Herzstück des neuen SideFlow Clean von Flamco ist seine Pumpe. Sie drückt einen Teil des Systemwassers - den Nebenstrom - durch einen Filter und einen Magneten, sodass Schmutz und Magnetit durch eine Kombination aus Filterbeutel und Magnetfilterung aufgefangen werden. Elf 12.000-Gauß- Magnete befinden sich im Innern des Geräts und sorgen dafür, dass jede noch so kleine Verunreinigung bis zu einer Größe von 1 ^m entfernt wird. „Bei voller Leistung werden 5 m3 Wasser pro Stunde aktiv durch den Filter geschoben. Damit reinigt der SideFlow Clean wesentlich intensiver als herkömmliche Schlammabscheider“, erläutert Dennis Krikken, Manager Product Management bei Aalberts hydronic flow control. Der Teilstromfilter ist dabei für Systeme unterschiedlicher Größe geeignet, da der Durchfluss reguliert werden kann.

Für neue und alte Anlagen

Ein weiterer Vorteil des SideFlow Clean von Flamco: Er kann nicht nur in neue, sondern auch in bestehende Anlagen integriert werden. „Mithilfe beispielsweise unseres T-Plus können die dafür nötigen Rohrabzweigungen installiert werden, und das im laufenden Betrieb“, betont Dennis Krikken. Der Teilstromfilter wird im Plug-and-Play-Verfahren angeschlossen und punktet mit einer intuitiven Bedienung. Auch die Wartung gestaltet sich anwenderfreundlich. So gibt das Gerät eigenständig eine Meldung ab, wenn der Filter gereinigt werden muss. Über das 4,3"-Display und das dreisprachige Menü (Deutsch, Englisch, Französisch) lässt es sich einfach steuern.

Nur ein sauberes System ist ein effizientes System

Der SideFlow Clean verfügt über einen 230-V-Anschluss, die Kommunikation erfolgt mittels Modbus RTU. Dennis Krikken schließt: „Verschlammungen und Magnetitablagerungen können den Durchfluss von Wasser in Heizungs- und Kühlsystemen beeinträchtigen. Eine reduzierte Durchflussmenge führt zu einem ineffizienten Wärmeaustausch, was wiederum einen erhöhten Energieverbrauch und höhere Betriebskosten verursacht. Der Einsatz des SideFlow Clean gewährleistet eine saubere Anlage und verbessert somit ihre Effizienz.“ Letztlich laufen saubere Systeme störungsfreier und haben eine verlängerte Lebensdauer.