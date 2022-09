Kreieren Sie Ihr ganz persönliches Traumbad aus einer Vielzahl an Modulen unserer AS-Stauraumkonzepte.

Kombinieren Sie Korpusse aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl oder farbig pulverbeschichtet mit Gläsern in verschiedenen Farben und Dekoren für Türen oder Rückwände.

Verfliesbare Unterputz-Module fügen sich nahtlos in die Wand ein – bei allen anderen Unterputz-Modulen liegen die Rahmen extrem flach auf dem Wandbelag auf und kommen ohne sichtbare Gehrungsschnitte aus.

Stabile Montagerahmen gewährleisten in allen Fällen einen einfachen und präzisen Einbau.

Die breite Palette unserer Oberflächen, Farben und Seriengrößen bietet Ihnen Raum für Ihre Gestaltungswünsche.

Sollten Sie individuelle Sonderanfertigungen benötigen, dann kontaktieren Sie uns einfach!