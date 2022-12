Zertifizierte Holzpellets werden regelmäßig geprüft, damit eine möglichst saubere Verbrennung in der Pelletheizung gewährleistet ist. © Deutsches Pelletinstitut GmbH

Die Zukunft des Heizens wird von erneuerbaren Energieträgern bestimmt. Dazu gehört auch Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft, das nachwächst und bei seiner Verbrennung nur so viel CO2 freisetzt, wie es während seines Wachstums aufgenommen hat. Pellets bestehen aus Resten der Holzindustrie. Damit die Presslinge komfortabel zum Heizen genutzt werden können, wurde für Pellets eine Zertifizierung geschaffen, um die optimalen Eigenschaften der Holzpresslinge zu definieren. So können die Hersteller von Pelletheizungen mit einem nachwachsenden Brennstoff planen, der immer einheitlich ist, sowie sauber und effizient verbrennt. Kein Wunder also, dass die sogenannte ENplus-Zertifizierung viel dazu beigetragen haben, die Pelletheizung zu einer klimafreundlichen und praktischen Alternative für fossile Brennstoff zu machen.

Aber es geht nicht nur um die Produktion der Pellets. Da zwischen der Herstellung und der Lagerung im Eigenheim viel passiert, wird im Rahmen der ENplus-Zertifizierung die komplette Produktions- und Lieferkette überwacht. Dabei stehen Transparenz und Verbraucherschutz an erster Stelle. Deswegen wird nicht nur die Herstellung der Holzpresslinge kontrolliert, auch der Transport bis in den Lagerraum des Kunden gehört dazu. So werden beispielsweise die Fahrer der Pellet-Lkw speziell geschult, um den nachwachsenden Brennstoff möglichst schonend auszuliefern.

Weitere Informationen und Materialien: