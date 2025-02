Wer kennt das Problem nicht: Ganz gleich, ob kleines oder großes Bad, die Dusche soll möglichst geräumig sein und gut in das vorhandene Raummaß passen. Dies ist in großen Bädern natürlich einfacher. Kompliziert wird es, wenn das Bad sehr klein ist und dennoch einen gewissen Komfort und Barrierefreiheit bieten soll. Mit der richtigen Duschlösung ist das aber selbst unter diesen Voraussetzungen ein Kinderspiel. So ist die Atelier Plan Schiebetür die ideale Lösung auch für kleine Bäder.

Als perfekte Einheit aus Funktionalität und ansprechendem Design lässt die Atelier Plan keine Wünsche offen. Die Duschkabine besticht durch ihre Optik, klare Linien und innovative Technik. Neben dem edlen Look gibt es noch einen weiteren Vorteil: Die Duschkabine bietet frische Leichtigkeit für das Bad. Die kugelgelagerte Schiebetür lässt sich einfach wie leise öffnen und ermöglicht auch in beengten Räumen einen komfortablen Einstieg. Die geräumige, barrierefreie Dusche ist dank ihrer cleveren Türlösung ein echtes Raumwunder. Die Atelier Plan Schiebetür punktet mit hochwertigem 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas bei der Höhe von 206 cm und einer ästhetischen Optik ohne Glasüberstand von Tür und Festelement. Zudem ist die 2-teilige Atelier Plan Schiebetür auch mit Seitenwand verfügbar.

Clevere Lösung

Die platzsparende Schiebetür eignet sich hervorragend für den Einsatz in großen wie kleinen Bädern und bietet optimalen Spritzschutz: Ein Magnetprofil sorgt bei der Atelier Plan in Kombination mit den ergonomisch eleganten Griffen und der Softclose-Funktion für ein leises und leichtes Öffnen, beim Schließen wird sie dagegen sanft eingezogen. Zusammen mit dem in Form und Funktion durchdachten Riegelgriff erleben Nutzer so ein komfortables Handling der Duschkabine. Der Spritzwasserschutz wird durch das Wasserabweisprofil an der Schiebetür optimal unterstützt. So bleibt das Bad trocken. Ebenfalls praktisch ist der Abklappmechanismus in der Türführung. Dank ihm kann die Schiebetür für eine einfache Reinigung nach innen geschwenkt werden.

Einfache Montage, edle Optik

Die Atelier Plan Schiebetür besticht dank des Exzenterprofils mit einer innovativen Technik, die eine schnelle und einfache Montage garantiert. Dabei wird das Exzenterprofil ganz einfach an die Wand montiert. Im nächsten Schritt wird das Einscheiben-Sicherheitsglas des Festelements eingesetzt sowie richtig positioniert und das Exzenterprofil einfach geschlossen. Dank des edlen Designs ist diese neuartige Technik für den Nutzer nicht zu sehen. Erhältlich ist das Exzenterprofil in zeitlos-moderner Chromoptik oder dem aktuellen Trend Schwarz-matt. Wird ein passender Sichtschutz zur Duschkabine gewünscht, können Fachhandwerker ihren Kunden eine große Auswahl der HSK Glasmattierungen anbieten. Die Linea.01 als Mittelstreifendekor oder Linea.02 als vollflächiges Dekor setzen ein optisches Highlight und dienen zugleich als zeitlos-moderner Sichtschutz.

Das innovative Exzenterprofil ermöglicht eine schnelle und einfache Montage der Duschkabine:

1. Das Exzenterprofil wird an die Wand montiert.

2. Das Einscheiben-Sicherheitsglas des Festelements wird eingesetzt sowie richtig positioniert und das Exzenterprofil einfach geschlossen.

3. Das Exzenterprofil fixiert das Glas in der gewählten Position. Dabei wird die innovative Technik durch das edle Design verborgen.

Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG