Kick-off in Rheda-Wiedenbrück: Mit der neu gegründeten Gruppe für Junioren und Jungunternehmer bietet GARANT Bad + Haus erstmals ein eigenes Netzwerk für die nächste Unternehmergeneration in der SHK-Branche. Der Auftakt fand im Dezember in der GARANT Zentrale statt.

Ziel des neuen Formats ist es, jungen Fachhandwerkern eine Plattform für Austausch, Weiterentwicklung, Wissenstransfer und Networking zu bieten. Der Kick-off begann mit einem lockeren Kennenlernen in der Gruppe: Die Teilnehmenden besuchten gemeinsam den Christkindlmarkt in Wiedenbrück und ließen dann den Abend bei einem gemeinsamen Essen ausklingen.

Tag zwei des Kick-offs fand in der GARANT Zentrale statt und stellte das Konzept des Juniorennetzwerks in den Mittelpunkt. Die neue Gruppe richtet sich an Personen, die bereits Verantwortung im Betrieb tragen oder sich auf die Unternehmensnachfolge vorbereiten. Auch Junioren, die sich noch nicht sicher sind, ob sie die Nachfolge antreten wollen, sind herzlich willkommen. Das Netzwerk soll ihnen die Möglichkeit geben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, voneinander zu lernen und gemeinsam neue Impulse für die Zukunft der SHK-Branche zu entwickeln. Die Teilnehmenden profitieren davon, sich im Rahmen der Veranstaltungen aktiv mit Unternehmensführung und Persönlichkeitsentwicklung auseinander zu setzen. Individuelle Coachings und Workshops helfen dabei, Führungsqualitäten auszubauen, Spaß am Unternehmertum und der Branche zu wecken und grundlegendes Wissen für den Arbeitsalltag zu vermitteln.

Dabei unterstützt GARANT Bad + Haus auch mit praxisnahen Informationen und Services wie etwa Digitalmarketing und Finanzdienstleistungen. Das Juniorennetzwerk versteht sich als langfristige Initiative, die regelmäßig im Frühjahr und Herbst tagt. Der nächste Termin ist bereits für März 2026 angesetzt.

Die Stimmung beim Auftakt war durchweg positiv. Gabriel Schulze Uphoff hat 2025 sein gleichnamiges Unternehmen gegründet. Er freut sich über das Angebots des Verbands, sich mit anderen aus der Branche in der gleichen oder ähnlichen Situation zu vernetzen. Gabriel Schulze Uphoff lobte den gelungenen Auftakt für die Juniorengruppe: „Es war ein toller Kick-off, mit spannendem Austausch und vielen netten Leuten – perfekt zum Netzwerken. Wir freuen uns, wenn noch weitere Jungunternehmer zur Gruppe dazustoßen!“

Manuel Lanvermann arbeitet im Betrieb seines Vaters, Ludwig Lanvermann GmbH &Co. KG, wo er nach und nach mehr Aufgaben und Verantwortung übernimmt. Auch er freut sich über die Gründung der Gruppe: „Eine super Veranstaltung und ein schönes Beisammensein. Das Beste daran ist der Austausch unter jungen Leuten, die so wie ich potenziell Firmen übernehmen oder neu gegründet haben. Da kann man viel voneinander lernen.“

„Engagement in der Nachwuchsförderung hat für uns einen besonderen Stellenwert“, erklärt GARANT Geschäftsführer Meinolf Buschmann. „Wir betreiben bereits sehr erfolgreich drei Gruppen für Junioren und Jungunternehmer aus den Bereichen Wohnen, Küche und Schlafen. Daher freuen wir uns, dass das Angebot für unsere SHK-Fachhandwerker ebenfalls so gut angenommen wurde.“ Es seien auch noch Plätze frei, wie Buschmann betont: „Wir freuen uns, noch weitere Verbandsmitglieder in der Gruppe zu begrüßen. Wer an dem Format interessiert ist, kann sich gerne jederzeit an das GARANT Bad + Haus Team wenden.“