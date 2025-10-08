In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Heizungsanlagen auf feste Brennstoffe wie Holz oder Pellets umgestellt.

Die Technik hat sich zwar deutlich weiterentwickelt, doch die Abgase solcher Anlagen enthalten nach wie vor verschiedene Substanzen, die für die elektrochemischen Sensoren eines Abgasanalysegerätes schädlich sein können. Besonders kritisch sind hierbei die hohe Staubbelastung sowie organische Verbindungen.

Damit Ihr Messgerät zuverlässig geschützt bleibt, bietet die ecom GmbH einfache und zugleich kostengünstige Lösungen:

Sonden-Vorfilter (Edelstahl)

Der Sonden-Vorfilter eignet sich für alle Sonden Ø 8 und 10 mm und schützt das Gerät bei Messungen in staub- oder rußbelasteten Abgasen. Er hält Temperaturen bis zu 500 °C stand. Wasserlösliche Gase wie NO 2 und SO 2 werden dabei nicht beeinflusst.

Mini-Filterplatte

Ein komplettes Schutzpaket liefert die Filterplatte mit mehreren Komponenten:

Ein Wasserabscheider trocknet das Abgas vor.

Anschließend übernimmt ein Feinstaubfilter die Vorfilterung.

In der Trockenpatrone wird das Abgas erneut getrocknet.

Zum Schluss entfernt ein Kohlenwasserstoff-Filter organische Verbindungen, die den Sensoren schaden.

So bleibt Ihre Messtechnik langfristig geschützt und die Heizsaison kann sorgenfrei starten.

Diese und viele weitere nützliche Lösungen können Sie ganz bequem über den ecom-Webshop bestellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ecom.de oder in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.

Team ecom freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!