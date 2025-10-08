08.10.2025  Pressemeldung Alle News von ecom

ecom: Der Herbst hat begonnen – Und mit ihm auch der Start in die neue Heizsaison

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Heizungsanlagen auf feste Brennstoffe wie Holz oder Pellets umgestellt.

Die Technik hat sich zwar deutlich weiterentwickelt, doch die Abgase solcher Anlagen enthalten nach wie vor verschiedene Substanzen, die für die elektrochemischen Sensoren eines Abgasanalysegerätes schädlich sein können. Besonders kritisch sind hierbei die hohe Staubbelastung sowie organische Verbindungen.

Damit Ihr Messgerät zuverlässig geschützt bleibt, bietet die ecom GmbH einfache und zugleich kostengünstige Lösungen:

Sonden-Vorfilter (Edelstahl)

Der Sonden-Vorfilter eignet sich für alle Sonden Ø 8 und 10 mm und schützt das Gerät bei Messungen in staub- oder rußbelasteten Abgasen. Er hält Temperaturen bis zu 500 °C stand. Wasserlösliche Gase wie NO2 und SO2 werden dabei nicht beeinflusst.

Mini-Filterplatte

Ein komplettes Schutzpaket liefert die Filterplatte mit mehreren Komponenten:

  • Ein Wasserabscheider trocknet das Abgas vor.
  • Anschließend übernimmt ein Feinstaubfilter die Vorfilterung.
  • In der Trockenpatrone wird das Abgas erneut getrocknet.
  • Zum Schluss entfernt ein Kohlenwasserstoff-Filter organische Verbindungen, die den Sensoren schaden.

So bleibt Ihre Messtechnik langfristig geschützt und die Heizsaison kann sorgenfrei starten.

Diese und viele weitere nützliche Lösungen können Sie ganz bequem über den ecom-Webshop bestellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ecom.de oder in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.

Team ecom freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!

ecom GmbH
Am Großen Teich 2
58640 Iserlohn
Deutschland
Telefon:  0800 945 5000 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz)
www.shop.ecom.de
www.ecom-service.com
Telefon:  02371 - 9455
www.ecom.de
SHKjournal

DESTATIS:

30.09.2025

Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2025 um 1,2 % gesunken
mehr

Importpreise im August 2025: -1,5 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert
mehr

Inflationsrate im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

