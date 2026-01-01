Mit der neuen Preisliste 2026 ist nun auch unsere neue Website online gegangen. Aktueller, moderner, anschaulicher und informativer.

Im Fokus des Relaunches von www.radaway.de: Ein aufgeräumtes, zeitgemäßes Design mit zusätzlichen Funktionen.

Perfekt, um mit dem Kunden sofort die passende Duschkabine zusammenzustellen und Änderungswünsche sofort umzusetzen – Produkte in 3D-Ansicht

Entdecken Sie die neue Funktion „3D-Ansicht“ auf den Produktseiten. Dort können Sie das ausgewählte Modell aus allen Perspektiven anschauen, Profil- und Dichtungsfarben ändern, Sonderglasvarianten ausprobieren, u.v.m.

Die Duschkabine vor Ort sehen, bevor sie eingebaut wird – möglich macht es ShowerAR

Scannen Sie den QR-Code mit einem Endgerät, vorzugsweise mit dem Pad oder Smartphone und erleben Sie Ihre vorher konfigurierte Duschkabine live am Einbauort. Ihre Kunden können sich so schon vorab ein Bild von der eingebauten Duschkabine machen.

Außerdem erwarten Sie viele Beispielbilder und Inspirationen rund um die Anordnung von Duschkabinen und Flexibilität, die Radaway Duschkabinen Ihnen und Ihren Kunden bietet.

Besuchen Sie www.radaway.de und überzeugen Sie sich selbst.