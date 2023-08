Praxisnahe Impulse, um mehr Umsatz und Marge zu generieren – dieses Ziel verfolgt GARANT Bad + Haus mit seinen Regionaltagungen, die am 7. September in Bremen und am 5. Oktober in Mannheim stattfinden. Anknüpfend an die erfolgreiche Regionaltagung im Mai in Rheda-Wiedenbrück setzt sich der Verband nun auch gemeinsam mit seinen Partnern in Nord- und Süddeutschland intensiv mit dem Thema „Teilsanierung im Bad“ auseinander.

Für den SHK-Fachverband aus Rheda-Wiedenbrück geht es mit viel Schwung aus der Sommerpause: Mit zwei Terminen in Bremen und Mannheim wird das Veranstaltungsformat fortgesetzt. „Die Bereitschaft der Endkunden, in Komplettbäder zu investieren, sinkt seit einiger Zeit spürbar. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach schnellen Lösungen für kleinere Budgets. Außerdem ist zwar die Nachfrage nach Heizungen vorhanden, aber nicht alle Monteure sind für die Installation von Heizungen geschult. Hier setzen wir mit unserer Regionaltagung thematisch an“, erklärt Meinolf Buschmann, GARANT Geschäftsführung. „Gemeinsam mit unseren Speakern liefern wir praxisorientierte Ideen, wie sich vorhandene Mitarbeiterkapazitäten in der Teilbadsanierung effektiv einsetzen lassen, um Umsatz und Marge zu steigern.“

Mit Arno Kloep (Querschiesser) und Andreas Bieber (HSK Duschkabinenbau) sind zwei Branchenexperten vor Ort, die mit ihrem Know-how wichtigen Input zu Barrierefreiheit im Badezimmer und Teilbadsanierung als Margenbringer liefern können. Abgerundet wird das kompakte Programm von GARANT Geschäftsführer Hendrik Schütte, der vorstellt, wie Online-Kampagnen als effektives Marketinginstrument zur gezielten, regionalen Kundenakquise dienen können. „Wir freuen uns, dass außerdem wieder etliche unserer Lieferanten mit besonderen Aktionsangeboten dabei sind“, sagt Buschmann. „Neben HSK Duschkabinenbau, Creativbad, Erlau, Duravit, Mauersberger, TECE und Frattini, die bereits im Mai dabei waren, konnten wir das Vor-Ort-Angebot um den Lieferanten Wedi verstärken. Wedi wird das Angebot um Produkte aus dem Bereich ‚Konstruieren und Abdichten im System‘ ergänzen.“

Die Bad + Haus Regionaltagungen bieten den SHK-Fachhandwerkern und Fachhändlern die Möglichkeit, sich im kleinen, ungezwungenen Rahmen persönlich auszutauschen, zu vernetzen und Lösungen für Probleme angesichts der aktuellen Marktlage zu besprechen. Darüber hinaus lädt der Verband seine Partner am 18. November nach Rheda-Wiedenbrück ein, wo im Rahmen der ersten Bad + Haus Connect Messe ein breites Spektrum an Dienstleistern und Lieferanten bereitsteht, um aktive Zusammenarbeit von Handwerk und Industrie weiter zu verstärken.