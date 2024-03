In Halle 06 auf Stand A36 erwarten Besucher die neuesten Kollektionen der IDEA Group sowie die digitale Inszenie-rung der Badmöbel in Palette CAD. Bild: Palette CAD

Der Software-Hersteller Palette CAD wird auf der Salone del Mobile, der weltweit renommiertesten Veranstaltung für Möbeldesign, auf dem Stand des italienischen Badmöbelherstellers IDEA Group vertreten sein. Vom 16. bis 21. April erwartet Besucher auf der International Bathroom Exhibition der Messe im Rahmen der Inszenierung der neuesten IDEA Group Kollektionen auch ein Einblick in die durchgängige, digitale Badezimmer- und Raumplanung mit Palette CAD.

Messebesucher können sich auf dem Stand in die Designwelt der IDEA Group begeben, sich einen Überblick über die neuesten Produkte verschaffen und sich inspirieren lassen – die ergänzende Integration der 3D-Software Palette CAD macht den Stand zusätzlich interaktiv und passt gut zum Konzept des Designunternehmens, so Roberto Lucchese, Inhaber der IDEA Group: "Das exklusive Design der Badezimmereinrichtung trifft auf innovative 3D-Software. Palette CAD wird auf der Mailänder Möbelmesse in Halle 6, Stand A 36 vertreten sein, wo man das digitale, durchgängige Design entdecken kann, begleitet von spezialisiertem Personal.“

Für den Software-Hersteller, und auch die Software-Anwender, bietet die Zusammenarbeit mit der IDEA Group einen großen Mehrwert, beschreibt Marcello Redi, Managing Director of Palette CAD Italia S.r.l.: "Die IDEA Group ist zweifelsohne nicht nur ein Anbieter von erstklassigen, ästhetischen Badmöbeln, sondern auch ein innovatives Designunternehmen, das es versteht, Funktionalität mit Eleganz zu verbinden. Dieser Innovationsgeist harmoniert perfekt mit unserem bei Palette CAD, der ebenfalls das Nutzererlebnis in den Vordergrund stellt und immer eine State-of-the-Art-Lösung anbieten möchte. Ein Beispiel wie die IDEA Group unterstreicht eindrucksvoll das Potenzial von Palette CAD und demonstriert was Palette CAD für seine Anwender in den Bereichen Präsentation und Verkauf leisten kann.“

Trendscout-Reise zur Salone del Mobile

Das deutsche Kreativ-Netzwerk Dein Creativ Lab bietet für Handwerker, Badgestalter und andere Design-Interessierte eine Trendscout-Reise zur Salone del Mobile nach Mailand an. Teilnehmer erwarten auf der renommierten Weltleitmesse für Design die Trends von morgen in der Badgestaltung. Gemeinsam besucht die Reisegruppe die Messe-Highlights für die Badbranche, sammelt wertvolle Inspiration und erarbeitet in einem anschließenden Workshop in Deutschland trendbewusste Badplanungen mit professioneller Unterstützung von Palette CAD. Die Anmeldung und weitere Informationen über die Trendscout-Reise mit intensivem Dialog und unvergesslichen Eindrücken sind auf deincreativlab.de zu finden.

Wer IDEA Groups Design Experience und die 3D-Planung mit Palette CAD in Mailand live erleben möchte, kann die Experten beider Unternehmen vom in Halle 06 auf Stand A36 persönlich treffen und eine Beratung in Anspruch nehmen.

