Am Tag des Bades, 21.09.2024, sind Bauherren und Bad-Interessierte wieder eingeladen, zahlreich in die Badstudios des Handwerks und in die Ausstellungen des Großhandels zu kommen. Das diesjährige Motto „Easy Bathroom – So leicht geht Badezimmer“ will Barrieren abbauen: Barrieren im Bad und Barrieren im Kopf.

Der Besuch einer Ausstellung des Sanitärhandels oder- handwerks am Tag des Bades soll vielen potentiellen (Um)Bauherren und -herrinnen einen Impuls geben, ihr altes Badezimmer zu sanieren. Schirmherrin dieses Events ist die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) in Bonn. „Mehr gute Gespräche mit potenziellen Bauherren, mehr Werbe- und Kommunikationsaktivitäten von SHK-Betrieben in Sachen Badezimmer: Gefühlt scheint sich das Klima für das Bad-Geschäft ganz allmählich aufzuhellen. Aktions-Wochenenden oder kostenlose Erstberatungen sind jetzt gute Anlässe, um mit Bauherren ins Gespräch zu kommen“, so Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) e.V.

Impulse setzen, Barrieren abbauen

„Seit 19 Jahren schafft es unsere Branche immer wieder, sich auf ein Datum für dieses jährliche Event zu einigen. Neben den Energie- und Heizungsthemen steht jetzt auch wieder ein lifestyleorientiertes Badezimmer ganz oben auf der Wunschliste vieler Menschen. Und die SHK-Branche hat wieder mehr Zeit, Bäder zur bauen.“ In einer von Veränderungen und Unsicherheiten bestimmten Konsumstimmung fühlen sich aber viele von der Komplexität eines Renovations- oder Neubauprojektes abgeschreckt. Ihnen soll ein wenig die Angst vor einem aus Komfort- und Vorsorgegründen sinnvollen Bad-Umbau genommen werden, um sie zum ersten Schritt in die Ausstellung des Fachhandwerks zu motivieren – am besten am Tag des Bades, der dieses Jahr am 21. September stattfindet.

Themenschwerpunkt 2024: Easy Bathroom – Das Leben leichter gestalten

Das diesjährige Motto „Easy Bathroom – So leicht geht Badezimmer“ will Barrieren abbauen: Barrieren im Bad und Barrieren im Kopf. Letztere halten viele Umbau-Willige immer wieder von der Realisierung des Wunschprojekts ab. Ein Investment zu planen, ist nicht nur mit Finanzmitteln verbunden, sondern auch mit umfangreichen Erwägungen, ob und was im Badezimmer geändert oder von Grund auf neu geplant werden soll: Mit welchen Kosten muss gerechnet, welche technischen Standards müssen berücksichtigt werden? Welche Fördermittel gibt es, welche Normen müssen eingehalten, welche Anträge müssen eingereicht werden? Und schließlich: Für welche Produkte soll ich mich entscheiden, wie treffe ich die richtigen stilistischen Entscheidungen, wie sieht die Umsetzung aus? Der Tag des Bades soll Interessierte animieren, Informationen einzuholen und sich davon zu überzeugen, dass Handel und Handwerk das komplexe Thema für sie entwirren und Entscheidungen vereinfachen können. Mit Profis an der Seite wird das Projekt Sanierung, Umbau oder Neuplanung überschaubar – ein schönes Abenteuer, auf das man sich freuen kann.

Die Ansprüche an ein modernes Badezimmer wachsen

In einer aktuellen, repräsentativen Blitz-Umfrage der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) wurden über 3.000 Badnutzer nach ihren Sanierungswünschen für ihr Badezimmer befragt. Das nachvollziehbare Ergebnis ist ein deutliches Indiz für einen großen Sanierungsbedarf. Die Unzufriedenheit mit dem bestehenden Badezimmer steigt mit dem Alter des Badezimmers. Sind bei einem 15 Jahre alten Bad schon 19 Prozent der befragten Mieter und Wohnungsbesitzer unzufrieden mit ihrem Bad, kommen 25 Jahre alte Bäder bei 38 Prozent der befragten Badnutzer überhaupt nicht mehr gut weg. „Gerade in den letzten Jahren hat sich im Badezimmer vieles verändert: Neue Technologien, innovative Weiterentwicklungen, designorientierte Sanitär-Kollektionen und Badmöbel sowie eine erhöhte Anspruchshaltung bei der Aufenthaltsqualität haben das Badezimmer zu einem vollwertigen Wohnraum gemacht“, so Jens. J. Wischmann. „Ein Badezimmer-Upgrade bringt ein Plus an Nachhaltigkeit, Wohlfühlen, Wohnlichkeit, Fortschritt und Komfort.“ Befragt nach wichtigen Rahmenbedingungen im Badezimmer steht ein Easy Bathroom ganz oben auf der Wunschliste:

Für die meisten Befragten ist es wichtig, dass das Badezimmer vor allem pflegeleicht ist (95 %) und sie es in jeder Lebensphase bequem nutzen können (90 %). Eine deutliche Mehrheit (83 %) will sich im Bad aber auch wohlfühlen und entspannen. Jens J. Wischmann ist überzeugt, mit dem Tag des Bades einen Nerv zu treffen: „Mit unserem Motto Easy Bathroom zum Tag des Bades 2024 sprechen wir die wichtigsten Bedürfnisse an, die vielen Menschen bei der Modernisierung eines Badezimmers ganz wichtig sind.“

Die kostenlosen Aktionsmittel für das lokale Veranstaltungs-Marketing können Fachgroßhändler und Fachhandwerker in den internen Bereichen der Websites von Deutscher Großhandelsverband Haustechnik e.V. und des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) für die Eigenproduktion downloaden.

Weitere Informationen: www.tagdesbades.de