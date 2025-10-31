Artweger: JOICE Walk In + -Komfortsteigerung in der Badrenovierung
Genau wie bei einer Duschwanne haben Sie bei der JOICE mehrere Möglichkeiten zum Einbau. Entweder können Sie die gesamte Wanne im Boden versenken, um einen 100% barrierefreien Zugang zu erhalten. Oder Sie stellen die Wanne einfach auf den abgedichteten Boden, wobei der Siphon im Boden versenkt ist. In diesem Fall entsteht eine Stufe von nur 8 cm. Diese ermöglicht einen bequemen Zugang in den Duschplatz.
Sie können den Zugang aber auch mit einem Podest völlig bodeneben machen, wie auf diesem Beispiel sehr anschaulich dargestellt wird:
Die JOICE Wanne wird dabei einfach auf den vorbereiteten und abgedichteten Boden verklebt. Der Wannenträger (rosa) ist bereits werksseitig vormontiert.
Mit der JOICE Walk In+ gelingt in der Renovierung eine einzigartige Aufwertung des Badezimmers, bei der Ihre Kunden einen großzügigen Duschplatz bekommen, ohne aufs Baden verzichten zu müssen.