Artweger: JOICE Walk In + -Komfortsteigerung in der Badrenovierung

Auch wenn die JOICE die Möglichkeit zum Baden bietet, ist sie doch in erster Linie eine großzügige barrierefreie Walk In Dusche.

Genau wie bei einer Duschwanne haben Sie bei der JOICE mehrere Möglichkeiten zum Einbau. Entweder können Sie die gesamte Wanne im Boden versenken, um einen 100% barrierefreien Zugang zu erhalten. Oder Sie stellen die Wanne einfach auf den abgedichteten Boden, wobei der Siphon im Boden versenkt ist. In diesem Fall  entsteht eine Stufe von nur 8 cm. Diese ermöglicht einen bequemen Zugang in den Duschplatz.

Sie können den Zugang aber auch mit einem Podest völlig bodeneben machen, wie auf diesem Beispiel sehr anschaulich dargestellt wird:


Die JOICE Wanne wird dabei einfach auf den vorbereiteten und abgedichteten Boden verklebt. Der Wannenträger (rosa) ist bereits werksseitig vormontiert.

 

Mit der JOICE Walk In+ gelingt in der Renovierung eine einzigartige Aufwertung des Badezimmers, bei der Ihre Kunden einen großzügigen Duschplatz bekommen, ohne aufs Baden verzichten zu müssen.  

Mehr Infos zur JOICE gibts hier...

Artweger GmbH & Co. KG
Postfach 1169
83402 Ainring
Deutschland
Telefon:  0800 111 4442-0
www.artweger.de
