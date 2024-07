Ein berühmtes Zitat von Victor Hugo besagt: „Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ Wie recht der französische Schriftsteller mit seiner Erkenntnis hat, lässt sich heute am Erfolg der Wärmepumpe ablesen.

Vor wenigen Jahren galt sie noch als exotische Lösung für besonders ökologisch eingestellte Bauherren, heute ist die Wärmepumpe das mit Abstand am häufigsten eingebaute Heizungssystem in Neubauten in Deutsch¬land. Wie Sie für Ihre Kunden die optimale Lösung finden - und was es sonst noch zu beachten gibt, lesen Sie in dieser Ausgabe des Heiztrend profi.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt

Die Entwicklungen der letzten Monate haben es deut­lich gezeigt: Zukunftssichere, nachhaltige Wärme­versorgung funktioniert am besten auf Basis von Strom und Umweltenergie - mit einer Wärmepumpe. Das zeigt sich sowohl im Markt als auch bei den neu­esten Veränderungen zur Gesetzeslage. Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) schreibt einen schrittweisen Übergang zur überwiegenden Nutzung von erneuerbaren Energien bei neu eingebauten Heiz­systemen vor - auch im Gebäudebestand. Eine Wärme­pumpe kann diese Vorgabe ohne Weiteres erfüllen. Denn sie benötigt nur elektrischen Strom, um bis zu 75 % der benötigten Energie aus der Umgebung zu gewinnen. Damit ist sie gleich in mehrfacher Hinsicht eine zukunftssichere Wahl: Sie erfüllt alle gesetzlichen Rahmenbedingungen, ist in den meisten Fällen förder­fähig, sorgt weitestgehend für Unabhängigkeit von der Preisentwicklung fossiler Rohstoffe. Und bei Betrieb mit nachhaltig erzeugtem Strom ist sie nahezu klimaneutral.

Auch im Bestand die beste Lösung

Die große Frage ist also weniger „Warum?“ als „Wie?“. Da die meisten Heizungen im Gebäudebestand in­stalliert werden, gibt es ein paar Aspekte, die Sie auf jeden Fall beachten sollten. Denn eine Wärmepumpe sollte möglichst optimal an die Voraussetzungen vor Ort angepasst sein, damit sie den Kundenwünschen an Komfort und Effizienz gerecht wird. Da jedes Haus anders ist, kann es hier keine Lösung von der Stange geben. Hersteller mit einem breit angelegten Sortiment wie z. B. Mitsubishi Electric haben sich auf nahezu alle gängigen Szenarien eingestellt - vom Einfamilienhaus bis hin zu großen gewerblichen und kommerziellen Objekten. So können Sie für jeden Modernisierungs­willigen in der Vielfalt der angebotenen Systemvarianten eine Lösung finden, die eine Öl- oder Gasheizung kom­plett ersetzt oder zumindest einen ersten maßgeblichen Schritt in Richtung zukunftssichere, umweltbewusste Energieversorgung darstellt.

Vollwertiger Ersatz oder smarte Ergänzung

Eine hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe kann eine bestehende Gas- oder Öl-Heizung in vielen Fällen einfach ersetzen. Das ist immer dann ideal, wenn die be­stehende Heizung schon in die Jahre gekommen ist - und das Gebäude bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Anders sieht es aus, wenn die bestehende Heizung ver­gleichsweise neu ist und noch einige Jahre weiterbetrieben werden soll. In diesem Fall kann eine Luft/Luft-Wärmepumpe eingesetzt werden, um im ersten Schritt die intensiv genutzten Räume schnell mit einem nachhaltigen Heizungssystem nach­zurüsten. Sie gibt ihre Wärme direkt an die Raumluft ab und arbeitet vollständig unab­hängig von der bestehenden Wärmeverteilung, was ihre Installation deutlich einfacher macht. Dabei sorgt eine hochwertige Luft/Luft-Wärmepumpe nicht nur in der Über­gangszeit für warme Räume - auch bei tiefen Wintertemperaturen erzeugen geeig­nete Systeme zuverlässig und effizient die gewünschte Wärme. Im Laufe der Zeit lassen sich auf Wunsch weitere Räume nachrüsten, sodass bei einem späteren Aus­tausch der fossilen Heizung eine kleiner dimensionierte Luft/Wasser-Wärme pumpe ausreicht. Alternativ kann eine hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe zusammen mit einer herkömmlichen Heizung in einem sogenannten bivalenten System betrieben werden. In diesem Fall nutzen sowohl der Öl- oder Gaskessel als auch die Wärme­pumpe das wasserbasierte Wärmeverteilsystem, um die Räume mit Wärme zu ver­sorgen. Eine intelligente Steuerung sorgt dafür, dass die Wärmeerzeuger optimal zusammenarbeiten.

Hauptsache: gut ans Gebäude angepasst

Aktuell kursieren viele, teils widersprüchliche Aussagen zu Wärmepumpen. Spezi­ell für die Modernisierung einer Heizung ist die Wärmepumpe in den meisten Fällen eine gute Wahl. Sie wird in hohem Maße staatlich gefördert, sie macht unabhängig von Versorgungslage sowie Preisentwicklung bei fossilen Energieträgern - mit quali­fizierter Planung lässt sich für nahezu jede Wohnsituation eine passende Lösung fin­den. Wichtig ist in jedem Fall, dass das Wärmepumpensystem möglichst präzise an die bauliche Situation beim Kunden angepasst wird. Denn nur so kann es die Erwar­tungen an Wärmekomfort und Energieeffizienz erfüllen. Diese Ausgabe des Heiztrend profi liefert Ihnen viele Informationen dazu, wie Sie vom Boom bei Wärmepumpen pro­fitieren und Ihre Kunden mit Wohnkomfort an 365 Tagen im Jahr begeistern können!

Große Pläne? So geht’s mit der Wärmepumpe!

Viele der heute im Markt befindlichen Wärmepumpenlösungen zielen auf Ein- oder Zweifamilienhäuser ab. Auch größere Gebäude wie Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte können ohne Weiteres durch Wärmepumpen beheizt werden. Mitsubishi Electric bietet hierfür intelligente Kaskadenlösungen und Heißwasser-Wärmepumpen, die auch in großen Leistungsbereichen zuverlässig und nachhaltig Wohnwärme und Warmwasser bereitstellen. Weitere Infos hierzu finden Sie die nächsten Wochen hier.

Elementare Entscheidung

Je nach Bauart nutzen Wärmepumpen unterschiedliche Wärmequellen, um die kosten­freie Energie aus der Umwelt zu gewinnen. In Frage kommen in den meisten Fällen die Umgebungsluft und das Erdreich. Heiztrend profi erläutert die wichtigsten Unter­schiede - und gibt eine erste grobe Entscheidungshilfe.

Die Grundidee einer Wärmepumpe ist im Prinzip immer die gleiche: Sie setzt für ihren Antrieb elektrischen Strom ein, um Umweltenergie für Heizung und Warmwasser nutz­bar zu machen. Dabei fällt der Anteil der eingesetzten elektrischen Energie im Verhältnis zur abgegebenen thermischen Energie (Wärme) gering aus. Die meisten Wärmepumpen, die heute in Deutschland eingesetzt werden, nutzen die Energie aus der Umgebungsluft. Die Effizienz der Systeme hat sich in den vergangenen Jahren stets verbessert. Außerdem ist die Erschließung der Energiequelle Luft deutlich ein­facher und kostengünstiger, als dies beim Erdreich oder Grundwasser der Fall ist.

Was Sie noch beachten sollten

Entscheidend für die Effizienz einer Wärmepumpe ist die Invertertechnologie. Sie stellt sicher, dass immer nur so viel Energie wie gerade benötigt zur Verfügung gestellt wird. Das reduziert gleichzeitig die Menge des genutzten elektrischen Stroms - daher ist es wichtig, auf hochwertige Invertertechnik zu achten. Hersteller wie z. B. Mitsubishi Electric nutzen an dieser Stelle ihr Inverter-Know-how aus jahrzehnte­langer Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von invertergeregelten Verdich­tern für die Klimatisierung von Gewerbeobjekten - und gewährleisten damit auch beim Heizen einen langlebigen, wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb.

Komfort auch im Sommer genießen

Ein kleiner, aber feiner Unterschied ist bei der Luft/Luft-Wärme pumpe zu beachten: Sie gibt ihre Wärme direkt an die Raumluft ab - unabhängig von der bestehenden Wärmeverteilung. Damit kann sie raumweise sehreinfach zur Modernisierung genutzt werden - und eignet sich im Sommer zusätzlich zur hocheffizienten Klimatisierung!

Weiterführende Informationen zum Funktionsprinzip der Wärmepumpe sowie zu den unterschiedlichen Wärmepumpentypen erhalten Sie auf der Website von Mitsubishi Electric. Lernen Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Wärme­pumpen kennen - mit durchdachten Lösungen vom Ein- und Mehrfamilienhaus bis hin zur gewerblichen Anwendung.

