Messen Sie einfach Klima, Lüftung, Raumluftqualität - Multifunktions-Klima-Messgerät testo 440

Klima- und Lüftungsanlagen einstellen, Strömung an Kanal und Auslass prüfen, Luftqualität überwachen oder Behaglichkeit messen - alles mit nur einem Gerät - das Multitool testo 440. Für alle Klima Messaufgaben gibt es ein passendes Klima Set zum aktuell besonders attraktiven Aktionspreis.

In unserem Blogbeitrag erfahren Sie mehr über die vielfältigen Anwendungsgebiete des Klimamessgerätes testo 440 sowie der kompatiblen Messonden.

Kanal- und Auslassmessungen mit den testo 440 Aktions-Sets



Dank der Vielfalt an kompatiblen Strömungssonden, sowie die Kombination aus Teleskophitzdraht- und Flügelradsonden mit der Teleskop Verlängerung, ist die Strömungsmessung auch an schwer erreichbaren Messstellen an Luft/- und Deckenauslässen sowie im Lüftungskanal möglich.