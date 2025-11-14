Besonders stolz sind wir auf unser breit aufgestelltes Sortiment an Speichersystemen.

Seit über 23 Jahren produziert und vertreibt unser Partner sehr erfolgreich seine Qualitätsspeicher.

Um unsere Märkte auf höchstem Niveau zu bedienen, setzen wir mit unserem Partner in der Speichertechnik auf außerordentlich hohe Qualitätsansprüche, die es diesem erlauben, Ihnen eine Gewährleistung von 5 Jahren zu bieten.

Alle unsere emaillierten Speicher sind nach neuester EU-Norm gefertigt und geprüft.

Unsere Maxime ist „Spitzenqualität zum optimalen Preis“, so können wir für Sie nicht nur Lieferant, sondern auch ein fairer und langfristiger Partner sein.

Vom Brauchwasserspeicher, über Hygiene-Kombispeicher bis hin zu Hochleistungspufferspeicher - bei uns ist für jeden etwas dabei!

Eine weitere Kernkompetenz des Unternehmens sind die Sonderspeicher, die hier bis zu einem Volumen von 50.000 Liter produziert werden können.

Stöbern Sie gerne in unserem Onlinesortiment:

energietechnik-neumarkt.de/subcategory/124

Profitieren Sie neben unseren qualitativ hochwertigen und technisch fortschrittlichen Produkten auch von unseren kurzen Lieferzeiten.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht oder rufen Sie uns an:

energietechnik-neumarkt.de/contact

Ihre Energietechnik Neumarkt