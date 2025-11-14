Die DERBLAUE® Produkte sind die flexiblen Alltagshelfer für alle SHK-Profis. Seit 2020 erleichtern die Produkte zum Ableiten, Auffangen und Abpumpen das Leben unzähliger SHK-Betriebe. Um das Handling der Produkte mit Aufhängemöglichkeit noch einfacher zu machen, hat das junge Unternehmen aus dem Allgäu ein neues Einhand-Aufhängsystem auf den Markt gebracht.

Wie der Name bereits verrät, kann man damit die Länge der Leinen von 5 cm bis 300 cm variabel und mit nur einer Hand einstellen - das bringt enorme Vorteile während des Einsatzes. Das ist besonders für die großen Trichter von Vorteil, wenn man z.B. Deckenrohrbrüche oder andere Instandhaltungen vornimmt.

Marvin Kiesel, Erfinder des BLAUEN, stellt das neue Aufhängsystem im Video vor

Wie es zum neuen Aufhängsystem kam?

Wie immer ist das Feedback der Handwerksbetriebe für das Startup essentiell, um die Produkte noch besser zu machen. Besonders aus dem Klimabereich erhielt DERBLAUE® die Nachfrage nach einem Aufhängsystem, das noch einfacher einzustellen ist - et voilà: hier ist es also! Effizienter, einfacher und für alle perfekt, die die DERBLAUE® Produkte oft aufhängen.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter derblaue.com