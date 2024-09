In Kleinmachnow, am pulsierenden Berliner Stadtrand, wurde mit der Triesch Residence by Ray Kappe ein einzigartiges Architekturprojekt zum Leben erweckt. Dieses Traumhaus, das im Jahr 2021 den ersten Spatenstich erlebte und 2023 vollendet wurde, ist ein Meisterwerk, das seinesgleichen sucht.

Exklusivität und Innovation in jedem Detail!

Die Triesch Residence, entworfen von den weltbekannten Stararchitekten Ray und Finn Kappe aus Los Angeles, begeistert durch ihren modernen Flachbau aus hochwertigem Redwood-Holz in innovativer vorgefertigter Holzbauweise. Der offene Grundriss schafft eine harmonische Verbindung der liebevoll gestalteten Räume – perfekt für Menschen, die das Besondere zu schätzen wissen. Das Erdgeschoss der Triesch Residence vereint Wohn- und Essbereich sowie eine offene Wohnküche – keine störenden Türen, nur fließende Übergänge.

Bei diesem Projekt setzte der Bauherr Lars Triesch auf die Produkte der DOYMA GmbH & Co:

Curaflex® C/M : Der Dichtungseinsatz für den Ringspalt zwischen Rohr oder Kabel und der WU-Betonkernbohrung beziehungsweise dem Futterrohr sorgt für eine zuverlässige Abdichtung. Durch die beidseitige asymmetrische Profilierung der Stahlringe im Inneren wird die Elastomer-Verformung deutlich effizienter gestaltet, was als „Double Profile System“ (DPS) bekannt ist. Zudem gewährleistet der DOYMA-Grip optimalen Anpressdruck dank des rutschfesten und stark alterungsbeständigen EPDM-Spezial-Elastomers.



Curaflex Nova® Uno/MS : Dieses Produkt inkl. Mantelrohr vereint höchste Qualität mit einfacher Handhabung. Dank des DOYMA ITL-Prinzips (Integrated Torque Limiter) wird stets das richtige Drehmoment beim Verspannen gewährleistet. Zusätzlich verhindert der Einsatz von speziellen, nicht leitenden Hochleistungskunststoffen in den Gestellringen elektrochemische Korrosion. Und dank ihrer Schrumpftechnik setzt man mit der Curaflex Nova® Uno/MS auf einen langanhaltenden Schutz bei komplexeren Bauvorhaben, ganz egal, ob Neubau oder Sanierung. Auch hier kommt das DOYMA-Grip-System zum Einsatz.



Das Bauherrenpaket-Einsparte für Gebäude mit Keller: Die beidseitig abdichtende Einsparten-Hauseinführung ist eine umfassende Lösung für die Gebäudeinfrastruktur. Es umfasst alle notwendigen Komponenten zur sicheren und effizienten Durchführung von Hauseinführungen für Medien wie Wasser, Strom und Telekommunikation oder auch Gas (RMA und Schuck). Insgesamt bietet das Bauherrenpaket eine effiziente, sichere und kostengünstige Lösung für die Infrastruktur von Gebäuden mit Keller.

DOYMA ist stolz darauf, dieses beeindruckende Projekt mit hochwertigen Dichtungssystemen und Hauseinführungen ausgestattet zu haben. Nicht ohne Grund ist wieder einmal #doymadrin, denn die Systeme des Herstellers aus Norddeutschland gewährt eine einzigartige Garantie von 25 Jahren. Erfahren Sie mehr über die Triesch Residence und der einzigartigen Verbindung aus Architektur, Design, Qualität und Vertrauen.

Mehr erfahren Sie unter: Referenz Triesch