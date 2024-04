Geradlinige Eleganz - international prämiert: Der neue Ineo (hier in Strukturweiß) zeichnet sich durch eine klare flächige Form mit sanften, abgerundeten Kanten aus. Seine einzigartige, seitliche Aussparung, die sich organisch weich nach vorne wölbt, ist gleichermaßen optisches Highlight und komfortabel zum Einlegen von Handtüchern. Für sein innovatives Design erhielt Ineo die renommierten, weltweit anerkannten, Auszeichnungen „iF Design Award 2024“ sowie „Red Dot Design Award 2024“. Bild: Kermi GmbH

Markant und zeitlos-schick: Mit Ineo präsentiert Kermi einen neuen Bad- und Wohnheizkörper für moderne Einrichtungsstile. Optisches Highlight und zugleich komfortables Detail zur praktischen Handtuchaufnahme: Seine seitliche Aussparung, die sich aus der edlen, flächigen Heizkörperfront heraus sanft nach vorne wölbt. Dieses Konzept überzeugte aktuell auch die Expertenjurys des Red Dot und des iF Design Awards.

Weiterhin ergänzt Kermi das bestehende Bad- und Wohnheizkörper Portfolio im Hinblick auf Accessoires und Zubehör - für noch mehr individuelle Gestaltungsfreiheit.

Im Bereich der Bad- und Wohnheizkörper setzt Kermi konsequent auf Sortimentserweiterungen und -optimierungen, um unterschiedlichsten Anforderungen an Optik, Effizienz und Komfort gerecht zu werden. Ein Highlight unter den aktuell vorgestellten Neuheiten ist der Heizkörper Ineo für Bäder und Wohnräume: Er punktete gleich bei zwei internationalen Wettbewerben und erhielt sowohl den Red Dot als auch den iF Design Award 2024. Beide Auszeichnungen haben sich als weltweit anerkannte Siegel für herausragende Gestaltung und Qualität etabliert.

Ineo: Moderner, einzigartiger Look

Mit seinem flächigen Design und weich abgerundeten Seiten erfüllt Ineo den Wunsch nach zeitloser Eleganz und fügt sich harmonisch in moderne Wohnumfelder ein. Der besondere Clou, einzigartig auf dem Markt: Eine seitliche Aussparung, die sich organisch leicht nach vorne wölbt. Sie setzt einen optischen Akzent und bietet gleichzeitig ein bequemes Einfädeln und Entnehmen von Handtüchern - angenehm vorgewärmt und in bedienfreundlicher Höhe. Je nach Raumsituation kann hier zwischen einer linken oder rechten Ausführung gewählt werden. Sechs Trendfarben - von klassischem Strukturweiß über warmes Sahara Brown bis hin zu kräftigem Onyx - gehen darüber hinaus auf unterschiedliche Gestaltungswünsche ein.

Erhältlich ist der neue Kompaktheizkörper für den Warmwasser-Betrieb in zwei Bauhöhen, 1400 mm und 1800 mm, jeweils mit einer Baulänge von 600 mm. Seine Aluminiumplanfront mit eingepresster Kupferrohrschlange sorgt dabei für schnelle Erwärmung.

Zusätzliche Farben bei Accessoires und Zubehör

Neben Produktneueinführungen wird auch das bestehende Kermi- Sortiment der Bad- und Wohnheizkörper fortlaufend optimiert - aktuell mit Schwerpunkt auf Accessoires und Zubehör: So stehen bei den Handtuchbügeln für die Klassiker Pateo und Rubeo zusätzlich zu den Edelstahlvarianten nun auch die Farboptionen „Schwarz Matt“ und „Weiß Seidenglänzend“ zur Auswahl. Weiterhin sind die Ventilhahnblock­Kombisets, bestehend aus beidseitig anströmbarem Ventilhahnblock und Design-Thermostatkopf, ab sofort in verschiedenen Farben erhältlich - für optisch ideale Anpassung an den Heizkörper.

Ebenfalls neu für die komfortable Nutzung in EDI-Systemen: Bei allen Kermi Bad- und Wohnheizkörpern gibt es nun für die gängigsten Farben fertigkonfigurierte Bestellnummern.