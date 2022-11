Einweihung einer Trinkwasserpumpe in einer Schule in Morétan, Togo mit Jean-Claude Delabie

Unternehmen tragen eine enorme Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt, nicht nur in Zeiten von Energiekrisen und Notständen. Wie kann Corporate Social Responsibility in der Sanitärbranche aussehen? Diese Frage treibt auch die DELABIE-Gruppe permanent um. Lesen Sie im 5-Teiler, wie DELABIE die CSR-Politik gestaltet und Maßnahmen laufend hinterfragt und anpasst.

Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung ist ein wichtiges Grundbedürfnis aller Menschen. Deshalb nutzt DELABIE einen Teil seiner Gewinne im Rahmen seines humanitären Engagements zur Finanzierung von Projekten, die insbesondere den ärmsten Bevölkerungsgruppen Zugang zu Trinkwasser ermöglichen.

DELABIE finanziert Wasserbohrlöcher und Brunnen, Wassertürme, Zisternen, Sanitäranlagen und Bewässerungssysteme für den Gemüseanbau. Seit 2005 wurden 95 Projekte finanziert, um 73.000 Bewohnern im ländlichen Raum und Schulkinder mit Wasser zu versorgen und ihnen verbesserte Hygiene zu ermöglichen.

Heutzutage haben fast 2,5 Milliarden Menschen weltweit immer noch keinen Zugang zu sanitärer Grundversorgung, 1 Milliarde Menschen leben ohne Sanitäranlagen. 750 Millionen Menschen, das heißt einer von zehn, haben keinen direkten Zugang zu Trinkwasser. In den Regionen der Welt, die von diesen Problemen am stärksten betroffen sind, sind 80 % der Krankheiten auf verunreinigtes Wasser und fehlende Hygiene zurückzuführen. Fast 1.000 Kinder sterben täglich daran.

DELABIE ist für dieses Thema stark sensibilisiert und nutzt einen Teil seiner Gewinne im Rahmen seines humanitären Engagements zur Finanzierung von Projekten, die insbesondere den ärmsten Bevölkerungsgruppen Zugang zu Trinkwasser ermöglichen. Um ihren Trinkwasserbedarf zu decken und die Sanitärversorgung sicherzustellen, geht die Hilfe in erster Linie an Dörfer, Schulen, Krankenhäuser und Apotheken. Hierzu wählt DELABIE im Rahmen seines humanitären Engagements jedes Jahr Projekte in ländlichen Regionen aus den Vorschlägen von NGOs und Partnervereinen aus.

DELABIE übernimmt auch in anderen Bereichen Verantwortung. Alle Informationen zur Corporate Social Responsibility von DELABIE gibt es hier.